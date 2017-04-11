Международный суд ООН назвал дату, когда огласят решение по иску Украины против РФ

Вчера, 19:53

Согласно информации пресс-службы, заседание суда пройдет 16 апреля в Гааге, Нидерланды, и начнется в 15:00 по местному времени

Суд в Гааге. Фото AFP
Суд в Гааге. Фото AFP

Решение Международного суда ООН по иску Украины против Российской Федерации объявят 19 апреля. Об этом сообщили на пресс-службе организации.

"Международный суд ООН зачитает решение по делу Украины против России 19 апреля", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, заседание суда пройдет в Гааге, Нидерланды, и начнется в 15:00 по местному времени. Речь идет об иске, поданном МИД Украины 16 января по поводу нарушения РФ Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на слушании в Международном суде в деле ее иска против России попросила этот высший судебный орган ООН о временных мерах для обеспечения рассмотрения ее иска по двум международным конвенциям, в нарушении которых Киев обвиняет Москву.
россия, Украина, иск, гаага, трибунал

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Источник:

РБК-Украина

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