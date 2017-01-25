МИД: ПАСЕ в своей резолюции призвала все органы СЕ помогать Украине в укреплении демократии

Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине" положительно оценивает прогресс реализации программы реформ в Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает пресс-служба МИД.

"В контексте результатов рассмотрения и принятия Резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" отмечаем неизменную поддержку Ассамблеей нашего государства и положительную оценку ею процесса реализации амбициозной программы реформ", – говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали принципиальным положение резолюции о том, что эти реформы проводятся в сложных условиях, учитывая российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма.

Отмечается, что ПАСЕ положительно отмечает прогресс в проведении демократических реформ, в частности: принятие в окончательном чтении конституционных поправок в части судебной власти и судебной системы, которые устраняют значительные препятствия на пути реформирования судебного аппарата и соответствуют стандартам и правилам Совета Европы; принятие нового закона о Верховном суде; отмена общей надзорной функции, ранее осуществляемой генеральным прокурором, что свидетельствует о выполнении Украиной одного из своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы; а также внедрение электронной системы декларирования.

"Ассамблея также дает высокую оценку тесному сотрудничеству Украины с Советом Европы, в частности с Венецианской комиссией и Конгрессом местных и региональных властей, по подготовке проекта в части децентрализации на основе Европейской хартии местного самоуправления и других соответствующих стандартов Совета Европы", – сказано в комментарии МИД.

Среди шагов для обеспечения политической стабильности и укрепления демократии в Украине ПАСЕ подчеркивает необходимость продолжения и усиления борьбы с коррупцией, реформирования избирательной системы, завершения процесса подготовки к ратификации Верховной Радой Стамбульской конвенции.

"В этом контексте важным для Украины является призыв Ассамблеи ко всем органам Совета Европы и в дальнейшем оказывать нашему государству необходимую экспертную помощь, направленную на укрепление демократических институтов, продолжать мониторинг ситуации вокруг Украины и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному праву и международным обязательствам с целью обеспечения соблюдения прав человека в незаконно оккупированном Крыму и освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц", – отметили в МИД.

В министрестве также отметили важность, что антиукраинские поправки были отклонены Ассамблеей, а подавляющее количество поправок к проекту, внесенных украинской делегацией для максимально объективного освещения событий в Украине, были с пониманием восприняты и поддержаны ПАСЕ.

Напомним, что в ПАСЕ сегодня приняли жесткую резолюцию по Украине. Согласно тексту резолюции, ПАСЕ приветствует проводимые украинскими властями реформы. При этом отмечается, что, признавая связь между Минским процессом и многими реформами, отсутствие прогресса в имплементации минских соглашений не должно использоваться как оправдание отсутствию поддержки темпов, приверженности имплементации других реформ.