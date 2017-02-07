МИД – послу Германии: Выборы на оккупированном Донбассе недопустимы при присутствии российских войск

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина

Во вторник, 7 февраля, посол Германии в Украине Эрнст Райхель был приглашен в МИД Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает телеканал "112 Украина".

Во время встречи немецкому дипломату было указано на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса при присутствии российских оккупационных войск.

"Было подтверждено четкую и последовательную позицию Украины, что такие выборы должны проходить только после вывода из Украины подразделений российских вооруженных сил, а также создания безопасности таких предпосылок, которые дали бы возможность проведения на Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.

Ранее Министерство иностранных дел вызвало посла Германии Эрнста Райхеля для объяснений из-за его заявлений относительно урегулирования на Донбассе.

Напомним, недавно чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.