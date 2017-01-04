МИД предупредил Ле Пен, что Крыма ей не видать

Подобные заявления будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину

МИД Украины возмущен высказыванием кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, назвавшей законной аннексию Крыма Россией, который является временно оккупированной территорией Украины.

Об этом говорится в комментарии МИДа, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Напоминаем, что эти действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями ГА ООН 2014 и 2016 годов, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы. В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможно только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", – сказано в комментарии.

МИД отмечает, что, делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права.

"В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", – предупредили в МИД.

Также Украина рассчитывают, что французская общественность даст принципиальную оценку безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции.

"Уверены, что Франция, как государство-инициатор Нормандского процесса и участник Будапештского меморандума 1994 года, и в дальнейшем будет оставаться важным партнером Украины и будет способствовать в борьбе против российской агрессии", – сказано в комментарии ведомства.

Напомним, в СБУ допускают введение ограничительных мер в отношении Ле Пен, назвавшей законной аннексию Крыма Россией.

Ле Пен также заявляла, что хочет снять санкции с России.