МИД РФ раскритиковало сотрудничество Украины и Хорватии

Вчера, 03:20

По мнению российского МИД, Хорватия должна требовать от Киева "раз и навсегда прекратить обстрелы Донбасса"

Москва назвала неуместными планы передачи Украине хорватского опыта мирной реинтеграции оккупированных территорий. Фото: rusvesna.su
Москва назвала неуместными планы передачи Украине хорватского опыта мирной реинтеграции оккупированных территорий. Фото: rusvesna.su

МИД России считает, что планы Хорватии поделиться с Украиной опытом мирной реинтеграции оккупированных территорий не будут способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями об активизации деятельности рабочей группы Хорватии по сотрудничеству с Украиной, – передает Корреспондент.net.

"Обратили внимание на заявления, прозвучавшие по итогам хорватско-украинских переговоров на уровне глав правительств в Загребе, о планах активизации деятельности созданной в октябре 2016 года при Правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, нацеленной на передачу Киеву хорватского опыта "мирной реинтеграции оккупированных территорий" который якобы можно применить к Донецку и Луганску. Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов ", − говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Загребе односторонне подают тяжелые страницы балканского кризиса первой половины 1990-х годов, "тем самым подыгрывая Киеву".

По мнению российского МИД, Хорватия должна требовать от Киева "раз и навсегда прекратить обстрелы Донбасса, снять транспортную и социально-экономическую блокаду региона, отказаться от ограничений на свободный доступ населения к информации".

Напомним, в конце 2016 года в Хорватии была создана рабочая группа поддержки Украины, а недавно главы правительств Украины и Хорватии подписали План взаимодействия рабочей группы на 2017 год, предусматривающий сотрудничество прежде всего в вопросах реинтеграции территорий.
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