МИД России пожаловалось на украинского посла из-за "веселых картинок" о "Боярышнике"

Министерство иностранных дел России обратилось к украинским дипломатам и представителям украинского правительства из-за публикаций посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова. В своих постах он размещал "веселые картинки" на тему гибели россиян от отравления "Боярышником".

"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?", — говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook.

Как сообщалось, с 17 декабря в Иркутской области РФ зафиксировано более ста случаев отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник". Более семидесяти человек скончались.