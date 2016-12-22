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МИД России пожаловалось на украинского посла из-за "веселых картинок" о "Боярышнике" http://www.segodnya.ua/img/article/7820/73_main.1482414738.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/73_tn.1482414738.jpg Политика Российское внешнеполитическое ведомство хочет получить объяснения от властей Украины

МИД России пожаловалось на украинского посла из-за "веселых картинок" о "Боярышнике"

Сегодня, 15:51

Российское внешнеполитическое ведомство хочет получить объяснения от властей Украины

МИД России пожаловалось на украинского посла из-за «веселых картинок» о «Боярышнике». Фото: ТАСС
МИД России пожаловалось на украинского посла из-за «веселых картинок» о «Боярышнике». Фото: ТАСС

Министерство иностранных дел России обратилось к украинским дипломатам и представителям украинского правительства из-за публикаций посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова. В своих постах он размещал "веселые картинки" на тему гибели россиян от отравления "Боярышником".

"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?", — говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook.

Как сообщалось, с 17 декабря в Иркутской области РФ зафиксировано более ста случаев отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник". Более семидесяти человек скончались.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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