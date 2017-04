МИД Украины назвал главное условие для участия конкурсантов в Евровидении-2017

Украина обеспечит равные возможности для всех участников песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина обеспечит равные возможности для всех участников конкурса. Главное условие – уважение к законодательству Украины", – говорится в микроблоге Twitter МИД Украины.

#Ukraine provides equal opportunities for all participants in the contest-the only condition,they must respect Ukrainian law #Eurovision2017 pic.twitter.com/aCpF2aq82e