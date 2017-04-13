МИД Украины назвал главное условие для участия конкурсантов в Евровидении-2017

Сегодня, 13:27

Украина обеспечит равные возможности для участников "Евровидения", но они должны уважать закон

В МИД Украины рассказали, чего хотят от конкурсантов &quot;Евровидения&quot;. Фото: eurovisionworld.com
В МИД Украины рассказали, чего хотят от конкурсантов "Евровидения". Фото: eurovisionworld.com

Украина обеспечит равные возможности для всех участников песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина обеспечит равные возможности для всех участников конкурса. Главное условие – уважение к законодательству Украины", – говорится в микроблоге Twitter МИД Украины.

"Именно из-за нарушения законодательства Украины конкурсантке от России Самойловой был запрещен въезд на территорию нашего государства", – добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-201 певицу Юлию Самойлову с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей оккупированный РФ Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В Европейском вещательном союзе (EBU) выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.

23 марта EBU предложил участвовать Самойловой в конкурсе Евровидение по видеомосту. Однако российски "Первый канал" отклонил предложение EBU о дистанционном участии Самойловой, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.
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"Сегодня"

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