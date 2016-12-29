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МИД Украины выступило с жестким заявлением в адрес России http://www.segodnya.ua/img/article/7841/98_main.1483001281.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/98_tn.1483001281.jpg Политика Дипломаты предостерегают соотечественников от осуществления поездок на территорию РФ и на временно оккупированные ею украинские территории

МИД Украины выступило с жестким заявлением в адрес России

Сегодня, 10:42

Дипломаты предостерегают соотечественников от осуществления поездок на территорию РФ и на временно оккупированные ею украинские территории

МИД Украины. Фото: nahnews.org
МИД Украины. Фото: nahnews.org

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства", – говорится в заявлении.

Украинские дипломаты отмечают, что циничное пренебрежение основополагающими правами человека и свободами превратило правоохранительную и судебную систему государства-агрессора в репрессивно-карательные инструменты, способствующие становлению нового тоталитарного режима в России.

"Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Хотя в Украину вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове", – говорится в заявлении. Также отмечается, что более ста украинцев в ужасных условиях содержатся в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины отмечает, что Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных.

"Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления", – говорится в заявлении.

В свете всего этого МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Россию.

"Злонамеренность действий Кремля в отношении граждан Украины получила столь непредсказуемый и угрожающий характер, что в Украине вынуждены предостерегать соотечественников от осуществления поездок на территорию Российской Федерации и на временно оккупированные ею украинские территории", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава МИД РФ Павел Климкин сообщил о подготовке введения визового режима с РФ.
россия, Крым, Донбасс, заложники, МИД Украины

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Источник:

"Сегодня"

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