МИД Венгрии выступает за возможность двойного гражданства для венгров в Украине

Вчера, 15:09

По словам Сийярто, Венгрия считает неприемлемым применение наказания в отношении венгерских граждан за наличие как венгерского гражданства, так и гражданства Украины

В Венгрии хотят для венгров в Украине исключение. Фото: flickr
В Венгрии хотят для венгров в Украине исключение. Фото: flickr

Венгрия считает вполне нормальным наличие двойного гражданства у проживающих в Украине своих граждан и против наказания за подобные вещи, сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского союза", – сказал он на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Чехии во вторник в Киеве.

По его словам, Венгрия считает неприемлемым применение наказания в отношении венгерских граждан за наличие как венгерского гражданства, так и гражданства Украины.

"Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесем вреда венграм, которые живут в Украине", – добавил Сийярто.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что, поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией, наличие двойного гражданства в корне неприемлемо.

"Мы не хотим открывать этот ящик Пандоры. (...) Однако речь не идет о наказаниях", – добавил Климкин.
Венгрия, Украина, двойное гражданство, сийярто

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Источник:

Интерфакс-Украина

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