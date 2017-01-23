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МИД: Введенные санкции против РФ в ПАСЕ должны оставаться до возобновления территориальной целостности Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7910/52_main.1485201463.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/52_tn.1485201463.jpg Политика Ранее президент ПАСЕ выступил за возвращение российской делегации в ассамблею

МИД: Введенные санкции против РФ в ПАСЕ должны оставаться до возобновления территориальной целостности Украины

Сегодня, 21:57

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Введенные санкции против делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы должны оставаться до возобновления территориальной целостности Украины. Об этом в своем Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Санкции, введенные из-за агрессии РФ, должны оставаться до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – написала Беца.

Напомним, что сегодня Педро Аграмунта переизбрали на второй строк президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ранее Аграмунт настаивал на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

Отметим, что в  Страсбурге 23 января начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 27 января. Одним из главных вопросов повестки дня указано обсуждение функционирования демократических институций в Украине.

Как сообщалось, одним из вице-президентов ПАСЕ избрали украинского делегата Георгия Логвинского.
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