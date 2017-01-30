Министр инфраструктуры раскритиковал руководителя "Укрзализныци" (видео)

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал руководителя "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

Скандал вспыхнул прямо на заседании правительства. Министр заявил, что все деньги "Укрзализныця" заработала исключительно благодаря повышению тарифов. Поляк – парировал. Дескать, под его руководством компания из убыточной стала прибыльной, подвижнОй состав – обновили и запустили новые маршруты. А вот министр, по словам Балчуна, реформам мешает. Ранее, напомню, Кабмин переподчинил себе "Укрзализныцю", бывшую до того в вЕдении Министерства инфраструктуры. Премьер Владимир Гройсман довольно резко отреагировал на перепалку чиновников, отметив, что они не спорить должны, а эффективно работать.

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