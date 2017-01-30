Министр инфраструктуры раскритиковал руководителя "Укрзализныци" (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 00:33

Скандал вспыхнул прямо на заседании правительства


Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал руководителя "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

Скандал вспыхнул прямо на заседании правительства. Министр заявил, что все деньги "Укрзализныця" заработала исключительно благодаря повышению тарифов. Поляк – парировал. Дескать, под его руководством компания из убыточной стала прибыльной, подвижнОй состав – обновили и запустили новые маршруты. А вот министр, по словам Балчуна, реформам мешает. Ранее, напомню, Кабмин переподчинил себе "Укрзализныцю", бывшую до того в вЕдении Министерства инфраструктуры. Премьер Владимир Гройсман довольно резко отреагировал на перепалку чиновников, отметив, что они не спорить должны, а эффективно работать.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
деньги, укрзализныця, министр, скандал, состав, маршруты, компания, гройсман, Владимир Гройсман, министерства, Омелян, Владимир Омелян, балчун

Вы сейчас просматриваете новость "Министр инфраструктуры раскритиковал руководителя "Укрзализныци" (видео)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Еженедельник "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Владимир Омелян. Фото: архив

Вопрос кадров в "Укрзализныце" будет решаться на СНБО - Омелян

26 Января, 10:55

Министр надеется на "правильное кадровое решение" Совета нацбезопасности в связи с коррупцией в компании-перевозчике

Власть

Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

НАБУ уже расследует коррупцию в "Укрзализныце" - Омелян

26 Января, 10:35

Министр похвастался активным сотрудничеством с правоохранителями

Транспорт

Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Движения не было: Омелян жестко раскритиковал работу УЗ

25 Января, 12:46

Министр поделился результатами международного аудита деятельности "Укрзализныци"

Транспорт

УЗ затеяла крупные реформы. Фото: uz.gov.ua

Ребрендинг, Wi-Fi и вагоны будущего: Балчун раскрыл амбициозные планы "Укрзализныци"

25 Января, 12:00

Украинский ж/д перевозчик планирует изменить дизайн вагонов, установить на вокзалах терминалы и поддержать металлургов

Транспорт

Владимир Омелян. Фото: архив

Омелян признался, что был против назначения Балчуна главой УЗ

20 Января, 13:58

Министр уверен, что не ошибся в своих дурных предчувствиях

Транспорт

Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Омелян сомневается, что железнодорожные тарифы поднимут в этом году

18 Января, 17:36

Министр категорически отверг возможность индексации ж/д ставок зимой 2017 года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования