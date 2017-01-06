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Министры в Украине должны получать не меньше 100 тысяч грн в месяц – Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7859/87_main.1483700954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/87_tn.1483700954.jpg Политика По его мнению, такая сумма соответствует общему уровню ситуации в стране

Министры в Украине должны получать не меньше 100 тысяч грн в месяц – Геращенко

Сегодня, 13:06

По его мнению, такая сумма соответствует общему уровню ситуации в стране

Антон Геращенко. Фото: politrada.com
Антон Геращенко. Фото: politrada.com

Заработные платы государственных служащих в Украине должны быть на порядок выше тех, что установлены в настоящее время. Такое мнение высказал нардеп Антон Геращенко, передает "112 Украина".

"Я считаю, что мало (текущий уровень зарплат, – Ред.). Считаю, что наши граждане должны понимать, что заработная плата премьер-министра в размере тысяча долларов – это просто фейк. И зарплата госслужащего должна быть достаточно высока, чтобы могли приходить на работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые работали бы, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе где, откуда, с кого взять взятки, а которые бы поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", – убежден он.

Геращенко также назвал оптимальную, по его мнению, зарплату для министра. "Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. грн. Это хотя бы как-то соответствовало общему уровню ситуации в Украине", – считает нардеп.

Отметим, в правительстве Украины министры получают примерно одинаковую заработную плату с главой Кабмина Владимиром Гройсманом, их ставка составляет 35 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщил госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко.

По его словам, работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов – от 12 до 15 тысяч гривен.
Украина, министр, правительство, зарплата, геращенко

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