Минобороны России выразило протест Украине из-за якобы облета украинским самолетом буровых вышек РФ
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные"
Минобороны РФ выразило протест украинскому атташе в связи с якобы "опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11.30 до 12.00 совершил два опасных облета российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", – сказал он.
Конашенков отметил, что в среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты. Конашенков добавил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные".
Напомним, сегодня с одной из захваченных РФ вышек в Черном море был обстрелян самолет ВМС ВСУ. Кроме того, в районе Одесского газового месторождения обнаружена российская РЛС для наведения ракет.
В штабе российского Черноморского Флота факт обстрела опровергают и заявляют, что украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, якобы совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море. В РФ заявили, что во время якобы второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета.
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