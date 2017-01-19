Минские соглашения и "нормандский формат" в 2017 году: что будет с Донбассом

Уже до конца января в "нормандском формате" могут произойти кадровые перестановки. Главу немецкого МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера заменит бывший глава Европарламента Мартин Шульц. В мае-июне после президентских выборов Франция будет представлена новым главой государства и МИДа. И здесь для Украины есть повод для беспокойства. По последним соцопросам во второй тур выборов во Франции выходят два пророссийских кандидата. А в связке с таким же пророссийским главой МИДа позиция России в "нормандском формате" переговоров по Донбассу только усилится. Правда, по словам экспертов, от Франции здесь мало что зависит, так как главным "фюрером" "нормандского формата" всегда была Германия. Но это не значит, что Украина должна расслабляться. Во-первых, не стоит опускать руки в вопросе возможного расширения "нормандского формата" за счет Польши и стран-подписантов Будапештского меморандума. А во-вторых, еще непонятна позиция США, – одного из гарантов нашего суверенитета. По словам украинских политиков и экспертов, чтобы понять поведение США по отношению к Украине нужно подождать еще месяц-два после инаугурации Дональда Трампа 20 января. Но, возможно, все прояснится и раньше, если Трамп таки решится встретиться с Путиным в первые пару недель своего официального президентства.

"Нормандский формат" как чемодан без ручки: и выбросить жалко, и альтернативы нет

Вскоре исполнится ровно два года с момента подписания вторых Минских соглашений. Многим запомнилось, как в ночь на 12 февраля в белорусской столице после 16-часового марафона переговоров "нормандской четверки" был подписан "Минск-2". Многие считают его заведомо проигрышным для Украины. Подписывался он в условиях Дебальцевского котла и считается, что Украина пошла бы на все, чтобы вытащить своих ребят из окружения и предотвратить дальнейшее наступление. Документ один в один повторяет первые Минские соглашения (подписанные там же в Минске 5 сентября 2014 года) за исключением 11 пункта – внесения изменений в переходные положения Конституции Украины, где должен быть закреплен особый статус Донбасса. Именно этот 11 пункт считают самой большой "зрадой" для Украины.

Но за два года действия Минских соглашений до его выполнения так и не дошли, не говоря уже о самом первом пункте – прекращении огня – Кремль и поддерживаемые им боевики не хотят его выполнять. Не хочет Россия отдавать Украине и контроль над 426 км общей границы, через которую постоянно перебрасывается оружие и техника, и допускать СММ ОБСЕ к оккупированной территории Донбасса. Не помогли продвинуться в этом направлении переговоры на уровне "нормандской четверки". Путин постоянно говорит "подумаю" или "да", а потом все делает наоборот. Но отказываться от "нормандского формата" переговоров по Донбассу, судя по всему, он пока не намерен.

"Нормандский формат действительно не демонстрирует сверхэффективности и остается только сожалеть, что он работает так вяло. Но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы утратим и этот инструмент, то ситуация начнет деградировать, и довольно быстро, чего бы не хотелось", – говорил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в декабре.

Безальтернативность "нормандского формата" неоднократно подчеркивали Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Но за два года с момента подписания "Минска-2" лидерам "нормандской четверки" удалось собраться за одним столом переговоров всего два раза. В последний раз они виделись в Берлине 19 октября. Итогом стала договоренность наработать до конца ноября прошлого года Дорожную карту – пошаговый план имплементации Минских соглашений. Но, как мы видим, готового документа нет по сей день, и 16 января в телефонном режиме лидеры договорились продолжить работу по согласованию Дорожной карты. Вчера в Кремле сообщили, что Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки".

После выборов во Франции и Германии Кремль надеется усилить давление на Украину

"Сегодня.ua" неоднократно сообщал, что прогресса в имплементации Минских соглашений, особенно за последний год, достичь не удалось из-за молчаливого согласия на это России, Германии и Франции. Кремль поставил "нормандский формат" на паузу в надежде дождаться благоприятных для себя результатов выборов в США, Германии и Франции. В Штатах победил "республиканец" Дональд Трамп, который благоприятно высказывался в адрес России. Многие эксперты и авторитетные западные издания даже стали намекать на возможную большую сделку Путина с Трампом по Украине и Сирии.

На днях издание The Sunday Times сообщило, что Трамп может встретиться с Путиным максимум через неделю после инаугурации в Рейкьявике. Впрочем, в Кремле информацию о встрече опровергли. Интересно, что именно в Рейкьявике в 1986 году состоялась встреча Михаила Горбачева и тогдашнего американского президента Рональда Рейгана, где обсуждалась возможность сокращения стратегических наступательных вооружений. "Некоторые американские комментаторы отмечают определенные признаки желания Трампа быть похожим на Рейгана. Не исключено, что в какой-то момент он попытается применить его успешный (для США) опыт "диалога" с Россией. Такой вариант таит в себе не меньше угроз, чем "грандиозная сделка", – пишет в своем блоге для "Сегодня.ua" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Развития в нормандских переговорах, по словам замдиректора Института мировой политики Екатерины Зарембо, не будет как минимум до результатов президентских выборов во Франции. Их исход может оказаться благоприятным для Кремля. Как уже писал "Сегодня.ua", по последним соцопросам во втором туре за экс-премьера Франсуа Фийона проголосовали бы 63%, за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен – 37%. Оба кандидата пророссийских, оба ратуют за отмену антироссийских санкций, а Ле Пен и вовсе признала Крым "законно оккупированным Россией".

Как пишут французские СМИ, с высокой долей вероятности на президентских выборах победит именно Франсуа Фийон. Он не менее пророссийский, чем Ле Пен, но таких как она заявлений по Крыму не делал. "Есть предвыборная кампания, а есть период, когда человек становится на госдолжность. Он знакомится с секретными документами, получает больший доступ к информации и понимает в каком состоянии, как глобальный мир, так и их страна", – сказала "Сегодня.ua" член группы по межпарламентским связям с Францией, нардеп от БПП Мария Ионова.

С другой стороны Франция – участник "нормандского формата" переговоров и, в случае победы на выборах Фийона, он заменит нынешнего президента Франции Франсуа Олланда за столом переговоров с Путиным, приведя с собой такого же пророссийского главу МИДа на смену Жан-Марку Эро. "Участие Франции в переговорах коренится во франко-германском тандеме, а не в желании или нежелании помочь Украине. При любом президенте Германия будет оставаться ключевым партнером для Франции, а, следовательно, участие Франции в "нормандском формате" зависит, прежде всего, от Германии. Правда, министр иностранных дел нового правительства может занимать в переговорах более активную позицию, чем Эро. Для Украины выгоднее, чтобы Германия продолжала играть первую скрипку в переговорном процессе. "Нормандский формат" держится не на Франции, а на Германии. Основным "фюрером" "нормандского формата" была Ангела Меркель, и если она останется на посту канцлера, Германия будет оставаться ключевым переговорным посредником", – сказала "Сегодня.ua" Екатерина Зарембо.

Последние соцопросы показывают, что Ангеле Меркель удастся сохранить за собой пост канцлера четвертый срок подряд – более 56% немцев ей доверяют. То есть, ее голос в "нормандском формате" останется решающим. Но нельзя недооценивать и будущего главу немецкого МИДа. Уже до конца января Франка-Вальтера Штайнмайера (который имеет все шансы стать президентом Германии) по данным издания Bild может сменить бывший президент Европарламента и однопартиец Штайнмайера Мартин Шульц. "В Германии канцлер – представитель одной партии (Меркель – лидер Христианско-демократического союза – Авт.), министр иностранных дел – представитель другой партии (Штайнмайер и Шульц в Социал-демократической партии – Авт.). Если условно партия Штайнмайера более левая и говорит, что нужно поощрять Россию (есть даже "формула Штайнмайера"), и за каждый выполненный пункт Минских соглашений нужно чуть-чуть снимать санкции, чтобы была поощрительная система, у Меркель на это смотрят так, что санкции должны быть жесткими", – сказал "Сегодня.ua" член группы ВР по межпарламентским связям с США Алексей Рябчин.

Расширение "нормандского формата": Польша хочет, США и Британия не могут

Эксперты считают, что России сейчас невыгодно агрессивное наступление и обострение боевых действий на Донбассе, поэтому, скорее всего конфликт будет продолжаться в нынешнем режиме. "Сейчас для России лучше, чтобы украинский фронт не попал в европейские СМИ, создавая видимость, что все более-менее спокойно и с Россией можно договориться. Новые лидеры во Франции и США – это возможность для России попробовать "протолкнуть" выгодный для нее сценарий урегулирования. Украина, в свою очередь, должна быть готова к не менее изнурительной дипломатической работе, чем до сих пор", – считает Екатерина Зарембо.

По мнению главы парламентского комитета по иностранным делам Анны Гопко, нам нужно быть готовыми к самому худшему сценарию учитывая избирательные настроения и в Германии, и во Франции. "Мы услышали от Байдена (во время его последнего трехдневного визита в Киев – Авт.) четко, что в выполнении Минских соглашений вопрос безопасности прежде всего. Мы очень надеемся, что эту линию продолжит следующая Администрация США. Возможно, будет воля США взять участие в мирном урегулировании. В каком это будет формате? Возможно, расширенный "нормандский", возвращаясь к Будапештскому меморандуму и к гарантам предложить так же и Британии", – сказала "Сегодня.ua" Гопко.

Украина неоднократно предлагала расширить "нормандский формат" за счет стран-подписантов Будапештского меморандума – гарантов нашего суверенитета и территориальной целостности. По словам посла Британии в Украине Джудит Гоф, в марте 2014 года в посольстве США во Франции Украина, Америка и Британия созвали консультации по выполнению Будапештского меморандума. "И там был пустой стул – российская сторона в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова не захотела принимать участия в консультациях. Но США и Британия пытаются и продолжат пытаться выполнить Будапештский меморандум", – говорила Гоф.

По мнению члена комитета ВР по евроинтеграции, нардепа от БПП Оксаны Юринец, возможно "нормандский формат" будет изменен, возможно, будут предложены другие форматы переговоров, где будет включена, к примеру, та же страна Польша, которая к нам очень близкая европейская страна. Интересно, что Польша, в отличие от гарантов Украины по Будапештскому меморандуму сама неоднократно предлагала поучаствовать в "нормандском формате" переговоров. Но, во-первых, не соглашалась Россия, а во-вторых, против были Германия и Франция. В особенности Германия, которая не хочет терять свои лидерские позиции внутри ЕС по украинскому вопросу.

По словам Екатерины Зарембо, "нормандский формат" и Минские договоренности – это "джентельменское соглашение" – совместная декларация Германии, Франции, Украины и России, которая сопровождала "комплекс мероприятий", подписали лидеры государств, то есть личности, и нет никаких юридических обязательств для Франции и Германии как государств для участия в "нормандском формате" в будущем. Но, все-таки, во многом все зависит от России и ее желания выполнить свою часть Минских соглашений.

"Я бы не стал сейчас делать прогнозы, либо кричать, что "все пропало" по поводу выборов во Франции и Германии, давайте посмотрим, чем это все закончится. Поскольку это будет такой индикатор того, насколько Запад является дееспособным, – считает Алексей Мельник. – Если они выучили те уроки, которые Россия им преподнесла за последнее время, в том числе по вмешательству не только во внутреннюю политику, но и в сам избирательный процесс, то я уверен, что оставшееся время еще позволит минимизировать это российское влияние. Но нельзя тоже сваливать все на Россию, потому что и сама Европа находится в серьезном политическом кризисе, который там произошел независимо от России. Если Европа проснулась, то у нее есть время принять превентивные меры и переломить ход событий".