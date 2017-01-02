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Могерини подвела итог работы по Украине в 2016 году http://www.segodnya.ua/img/article/7852/4_main.1483363645.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/4_tn.1483363645.jpg Политика Это был год постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС, считает политик

Могерини подвела итог работы по Украине в 2016 году

Сегодня, 15:28

Это был год постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС, считает политик

Могерини с Порошенко. Фото: пресс-служба Могерини
Могерини с Порошенко. Фото: пресс-служба Могерини

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини выбрала Украину в свои приоритеты на 2017 год, а также подвела итоги работы в Украине в ушедшем году. Об этом сообщается на ее сайте.

По ее словам, это был год постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС.

"В первую очередь в Украине, с большими совместными усилиям по реформированию страны, борьбы с коррупцией и, конечно же, достижению полной реализации минских договоренностей, прекращению конфликта на востоке страны. Относительно Украины и Грузии мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима", – говорится в сообщении.

Кроме того Могерини отмечает, что посыл ее работы с восточными партнерами направлен на реформы для людей, а не для борьбы с кем-либо.

"И работа идет со всеми нашими восточными партнерами – Молдовой, Беларусью, Арменией и Азербайджаном. Мы делаем это в полном соответствии с приоритетами и политическим выбором каждой страны. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-то – наоборот, это является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества", – сказано в сообщении.

Кроме Украины европейский политик также назвала остальные приоритеты, которым будет отдано предпочтение в 2017 году. Так, она будет заниматься решением проблем миграции, реального партнерства с Африкой, будет вестись работа на будущее Сирии, безопасность и оборона ЕС, мир и дружба с Колумбией, решение проблем между Израилем и Палестиной, работа над соглашением с Ираном, Афганистаном, продолжение сотрудничества с Балканскими странами, Кубой, усиление контактов с США.
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Источник:

"Сегодня"

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