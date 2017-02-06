Могерини заверила, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину

Вместе с тем она подчеркнула, что требуется улучшение ситуации по безопасности в Украине

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник выразила обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на Донбассе.

"ЕС будет продолжать поддерживать Украину, сосредоточив свое внимание непосредственно на предоставлении услуг населения. Мы хотим обеспечить то, чтобы условия и обстановка в Украине улучшиться для народа", – рассказала Могерини на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник.

Вместе с тем она подчеркнула, что требуется улучшение ситуации по безопасности в Украине.

"Ситуация на востоке (Украины – ред.) последними днями была поводом для нашего чрезвычайного беспокойства. Когда мы призываем к полному исполнению Минских соглашений, мы снова подтверждаем ожидания, что столкновения прекратятся и эффективно начнется процесс мирного урегулирования", – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, по ее словам, участники встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе вновь выразили готовность активнее поддерживать работу коллег в рамках "нормандского формата" и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Могерини отметила, что в ходе встречи главы МИД стран ЕС обсудили поддержку реформ на Украине, в частности в социально-экономической сфере и в сфере борьбы с коррупцией, которую в ЕС считают ключевым моментом.