Мосийчук заявил, что Станислава Клыха этапируют из Грозного в Челябинск

Нардеп отметил, что судьба другого политзаключенного Карпюка не известна, так как его до сих пор не доставили во Владимир

Политзаключенного Станислава Клыха, которого в Грозном незаконно осудили на 20 лет тюрьмы, перевозят в Челябинск. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

"Мне стало известно, что больного политзаключенного Кремля Станислава Клыха уже сейчас этапируют из Грозного в Челябинск, где ни в чем невиновный украинец будет отбывать 20 летнее заключение", – написал нардеп.

Кроме того он отметил, что другого политзаключенного Николая Карпюка до сих пор не доставили по этапу во Владимир.

"В то же время политзаключенный Николай Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего "наказания" еще месяц назад, до сих пор не прибыл к месту назначения. Его местонахождение пока не известно", – добавил Мосийчук.

Нардеп заявил, что требует от президента Украины принять безотлагательные меры для немедленного обмена политзаключенных Клыха и Карпюка.

Напомним, Николай Карпюк, осужденный в России, 5 декабря был отправлен для отбывания наказания в колонию в г. Владимир (Владимирская область) РФ.

Как сообщалось, 19 мая 2016 года в Верховном суде российской Чечни украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху присяжные вынесли обвинительный вердикт. Их обвиняют в убийстве российских военнослужащих в Грозном во время российско-чеченской войны в 1994-1995 годах. Они свою вину отрицают.

26 мая Судья Верховного суда Чеченской Республики огласил приговор по делу украинцев,согласно которому наши соотечественники на двоих получили почти 50 лет тюрьмы. Карпюк приговорен к 22,6 годам заключения, Клыху дали 20 лет.