Ирина Луценко: Мы допускаем введение военного положения в случае эскалации

В БПП допускают введение военного положения в случае эскалации конфликта на Донбассе по типу той, которая произошла на прошлой неделе в Авдеевке. Об этом после заседания Согласительного совета в кулуарах парламента заявила замглавы фракции БПП Ирина Луценко.

"Если обострение будет продолжаться длительный период и это будет грозить экологической безопасности, гуманитарной безопасности, и мы увидим, что Путин настроен наступать по всем фронтам, мы допускаем введение военного положения. Это локальная ситуация, ее удалось удержать. Мы увидели, и Путин тоже увидел, что Украина готова оказывать сопротивление, что все государственные службы готовы. Это уже не то, что было в Дебальцево или Илловайске. Все было готово для эвакуации населения, войска подтянуты, ВСУ организованы. Машина работает. Украина готова. Все зависит от обострения ситуации. Такой вариант возможен", – заявила Ирина Луценко.

Напомним, в пятницу на брифинге в Администрации президента замглавы АП Константин Елисеев заявил, что вопрос введения военного положения пока не обсуждается. "Вы знаете, что ситуация на Донбассе на фронте изменчива, поэтому это будет решаться, безусловно, коллективным способом, есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующее решение", – отметил Елисеев.