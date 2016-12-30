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На Банковую прибыл сенатор Маккейн для переговоров с Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7848/0_main.1483112558.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/0_tn.1483112558.jpg Политика Ожидается, что темой разговора будет оборона страны

На Банковую прибыл сенатор Маккейн для переговоров с Порошенко

Сегодня, 17:41

Ожидается, что темой разговора будет оборона страны

Джон Маккейн прибыл в Администрацию президента Украины. Фото: president.gov.ua
Джон Маккейн прибыл в Администрацию президента Украины. Фото: president.gov.ua

Сенатор от Республиканкой партии США Джон Маккейн прибыл в Администрацию президента на Банковую для встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Ожидается, что темой разговора будет оборона страны, поскольку Джон Маккейн является сенатором, который возглавляет комитет Вооруженных сил США. Подробностей Администрация президента пока не предоставляет.

Кортеж приехал за 10 минут до начала объявленной встречи, усиленной охраны не было.

Напомним, что накануне США ввели новые санкции против России из-за кибератак.
США, Украина, переговоры, Порошенко, банковая, маккейн, сенатор, администрация президента

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