На Банковую прибыл сенатор Маккейн для переговоров с Порошенко

Ожидается, что темой разговора будет оборона страны

Сенатор от Республиканкой партии США Джон Маккейн прибыл в Администрацию президента на Банковую для встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Ожидается, что темой разговора будет оборона страны, поскольку Джон Маккейн является сенатором, который возглавляет комитет Вооруженных сил США. Подробностей Администрация президента пока не предоставляет.

Кортеж приехал за 10 минут до начала объявленной встречи, усиленной охраны не было.

Напомним, что накануне США ввели новые санкции против России из-за кибератак.