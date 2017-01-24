На допрос в ГПУ вместо Януковича прибудет его адвокат

Адвокат беглого экс-президента заявил, что у его клиента есть "уважительные причины" для неявки в Украину

По вызову Генпрокуратуры на допрос в Украину прибудет адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк. Сам Виктор Янукович на допрос не приедет.

Об этом сообщило агентство "ТАСС", со ссылкой на Виталия Сердюка.

Адвокат назвал вызов Януковича на допрос в ГПУ, для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел, незаконным.

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича) уважительных причинах", – заверил Сердюк. Он уточнил, что "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".

По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. "Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогает защите делать свое дело", – сказал Сердюк.

Напомним, ГПУ вызывает Януковича 27 и 30 января для допроса и ознакомления его с материалами дела о госизмене.