На российском канале применили силу к украинскому дипломату из-за Ту-154 (видео)

Украинского политолога Вадима Трюхана выгнали из студии программы "Время покажет" на Первом канале в России из-за того, что тот не встал во время почтения памяти погибших в самолете Ту-154 над Черным морем. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил американский журналист Майкл Бом, – передает "Обозреватель". Инцидент с украинским политологом можно посмотреть с 7:34 минуты видео.

"Попросили всех участников встать и почтить память погибших в самолете над Черным морем. Но один украинский политолог-дипломат, Вадим Трюхан, не встал, отговорившись, что, мол, он якобы не слышал призыва встать. М-да. Мы все этот призыв слышали, а он – нет. Как бы Вадим ни относился к российской внешней политике, он, конечно же, должен был встать. Франц Адамович Клинцевич не смог сдержаться и выдворил его из студии", – написал он.

При этом российская журналистка елена Рыковцева в своем Facebook расписала детали эфира. "В новостях Первого канала сначала репортаж, как ловили (спасали) какого-то медведя, потом новоиспеченный эколог Сергей Иванов с принципиальным заявлением, что "нельзя делить братьев наших меньших на диких и домашних. Нельзя их выбрасывать как надоевшую игрушку". И только потом самолет, новое о расследовании катастрофы ТУ-154. Такое плавное информационное вытеснение. То есть сначала информационное замещение – на Божену с Бабченко, на все эти шоу, где бросились измерять скорбь украинцев по поводу российского самолета, вот в эти минуты именно такое идет по Первому каналу, где из студии, согласно их новой моде, выставили украинского гостя, который не захотел вставать на предложение стоя почтить память погибших россиян от имени... всех украинцев", – написала она.

При этом, по словам журналистки, в завершение шоу, главной темой которого было качество скорби украинцев по погибшим в катастрофе военного российского самолета, Клинцевич заявил: "К счастью, Россия не ведет никакой войны на Украине. Ребята, не дай Бог вам с нами воевать. Украинскому народу счастья, любви и благополучия". "Каких реакций они хотят после этого цинизма?" – подытожила она.

Ранее украинского политолога Вячеслава Ковтуна побили в гримерке во время перерыва в программе "Время покажет" на Первом канале в России.