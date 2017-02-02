На референдуме по НАТО около 70% украинцев проголосуют "за" – Бекешкина

Всеукраинский референдум о вступлении в ряды НАТО продемонстрирует поддержку такого решения: около 70% из тех, кто придут на референдум, проголосуют "за". Такой прогноз в комментарии "Сегодня.ua" высказала директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Относительно социологии этот референдум будет выигран. Это однозначно, потому что после агрессии России отношение к НАТО резко изменилось. Раньше большинство населения было против членства в НАТО, причем с большим счетом против по всем регионам, даже в западном регионе мысли делились пополам и отдавали предпочтение нейтральному статусу. Это было в 2012-2013 годах. То после этого мнение абсолютно поменялось и сейчас почти половина населения за членство в НАТО. Против, по разным опросам где-то 30-35%. Но если говорить о референдуме по нашим последними данными где-то более 70% проголосуют "за". Это не от всего населения, а от тех, кто придет на референдум. Потому что сторонники членства в НАТО придут на референдум, а те, кто против, – в большинстве нет. То есть, очевидно, что этот референдум будет выигран с хорошим счетом. У Порошенко эти данные знают, они же не закрытые", – сказала Бекешкина.

Также, по ее словам, вполне очевидно, что никто сейчас нас в НАТО принимать не будет по многим причинам. "Во-первых, по уставу, если есть территориальный конфликт, претензии, уже не говоря о войне, то такую страну не принимают. Во-вторых, нужен консенсус – решение принимается консенсусом в НАТО. И что все страны проголосуют "за", даже если они изменят устав… Очевидно, что это (заявление Порошенко о проведении референдума – Авт.) имеет характер определенного давления на наших западных партнеров, чтобы показать, что украинское население "за" НАТО, а значит сотрудничество с НАТО нужно максимально расширять", – считает директор фонда "Демократические инициативы".

На вопрос о том, может ли такое заявление президента означать старт подготовки к очередным президентским выборам или внеочередным парламентским, Ирина Бекешкина сказала, что пока она не видит причин для досрочных выборов, потому: "У нас даже закона об импичменте нет. А очередные еще не скоро. Я думаю это особенного значения не имеет, что, если на референдуме проголосуют "за", значит будут поддерживать Порошенко. Нет, я думаю, что это все-таки это заявление больше расчитано на активизацию международного сотрудничества, прежде всего – с НАТО".

Напомним, в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас 54% украинцев поддерживает членство Украины в НАТО. "Четыре года назад лишь 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас — 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", – заявил Порошенко.