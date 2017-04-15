На следующей неделе Порошенко улетит в Великобританию
Президент примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность"
Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию, где примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House. Об этом сообщила пресс-служба института, передает ВВС.
Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".
"Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самого востребованного типа лидерства, укрепления солидарности, восстановления мира, усиления европейской безопасности и поддержки трансформации Украины", – говорится в анонсе события.
Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. В Администрации президента пообещали сообщить все детали в понедельник.
Вы сейчас просматриваете новость "На следующей неделе Порошенко улетит в Великобританию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии