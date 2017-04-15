На следующей неделе Порошенко улетит в Великобританию

Сегодня, 15:59

Президент примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность"

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию, где примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House. Об этом сообщила пресс-служба института, передает ВВС.

Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

"Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самого востребованного типа лидерства, укрепления солидарности, восстановления мира, усиления европейской безопасности и поддержки трансформации Украины", – говорится в анонсе события.

Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. В Администрации президента пообещали сообщить все детали в понедельник.
Великобритания, Украина, президент, Порошенко, конференция, визит, поездка

Вы сейчас просматриваете новость "На следующей неделе Порошенко улетит в Великобританию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Президент Украины Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент назначил пожизненные стипендии ликвидаторам пожара на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14:50

22 указанных лица будут получать выплаты в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц

Власть

Президент Порошенко подписал указ об изменении структуры аппарата СНБО. Фото: president.gov.ua

Порошенко изменил структуру аппарата СНБО

Сегодня, 09:15

Указом президента упразднены несколько служб в Совбезе, вместо них созданы новые

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании

Сегодня, 07:44

Законом предусмотрен единовременный перенос сроков подачи Министерством финансов основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня

Политика

Пектр Порошенко, фото president.gov.ua

Порошенко подписал закон о "Едином государственном реестре военнообязанных"

Вчера, 17:29

В законе определяются основные принципы создания и ведения реестра, нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных

Украина

Военных станут больше контролировать. Фото: president.gov.ua

Порошенко усилил ответственность военных за нарушение дисциплины и пьянки

Вчера, 10:04

Ответственность коснется не только военных, но и резервистов во время прохождения сборов

Украина

Порошенко в Луганской области. Фото: president.gov.ua

Порошенко обратился к жителям Донбасса

12 Апреля, 17:46

Военные провокации оккупантов не дают возможности Западу инвестировать в восстановление региона, сказал президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования