На согласительном совете Рады заговорили об Авдеевке

Во время обострения ситуации в Авдеевке коллектив Авдеевского коксохима целую неделю за счет собственных возможностей поддерживал жизнедеятельность города, когда были перебиты стратегические линии электропередачи. Об этом лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил на заседании Согласительного совета Верховной Рады.

"События в Авдеевке в первую очередь продемонстрировали всему миру неспособность России, которая пошла агрессией против Украины, держать слово даже в тех Минских соглашениях, которые мы всегда критиковали. Потому что всегда считали, что Минские договоренности не дают возможности восстановить территориальную целостность и суверенитет нашего государства над оккупированными территориями. Я думаю, что для всего мира очевидно, что ни о каком снятии санкций с России-агрессора, которая убивает наших солдат, которая обстреливает мирные кварталы Авдеевки, не может быть и речи", – заявил Ляшко.

В то же время, по его словам, отражение атаки российский войск вблизи Авдеевки продемонстрировало, что в Украине есть армия, которая способна защитить суверенитет и целостность нашей страны. "От имени "Радикальной партии" я хочу поблагодарить наших славных воинов, спасателей, энергетиков, всех тех, кто защищал Авдеевку, а потом восстанавливал ее жизнепоставки. Отдельно хотел бы сказать искренние слова благодарности коллективу Авдеевского коксохима, который в то время, когда были перебиты стратегические сети, за счет собственных возможностей поддерживал жизнедеятельность города. В тоже время мы понимаем, что для того, чтобы иметь сильную и мощную армию, способную защитить нашу родную страну, мы должны в первую очередь иметь сильную экономику", – подытожил Ляшко.

Напомним, в районе Авдеевки уже девятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.

31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.