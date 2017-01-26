На заседании правительства поскандалили Омелян и Балчун (видео)

Скандал на заседании правительства. Министр инфраструктуры Владимир Омелян набросился на руководителя "Укрзализныци" (УЗ) Войцеха Балчуна, когда тот отчитывался о своих успехах.

Мининфраструктуры предлагает очередное повышение стоимости железнодорожных билетов. На 10℅ с 1 апреля и еще на столько же – с 1 октября. Это планы на будущее.

А вот о результатах работы УЗ за прошлый год рассказал ее председатель Бальчун. Похвастался обновлением подвижного состава, и тем, что перевозчик закончил год с прибылью. В 2017 году Бальчун пообещал запустить поезда в Болгарию и Австрию,а также установить на вокзалах билетные терминалы и Wi-Fi.

Однако доклад поляка в пух и прах раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Министр напомнил, что прибыли УЗ достигла только благодаря увеличению тарифов, а количество перевозок сократилось. В ответ железнодорожный руководитель пожаловался на давление.

"Честно говоря, я некомфортно чувствую себя в таком ежедневном диалоге с главой Мининфраструктуры, который не способствует ни реформам, ни Украине. Я считают, что сравнивая с масштабом того, что мы получили, и того, чего достигли – это лучшее, что можно было сделать", – сказал Балчун.

Министр инфраструктуры даже передал премьеру документы, которые собрал по деятельности руководителя УЗ. Впрочем, Гройсман призвал чиновника не скандалить.

"Я не хотел бы, чтобы личные отношения были заложниками успеха УЗ. Для меня важно, чтобы УЗ была успешной. Может, где-то там, в аппарате министра, можно враждой заниматься, а в правительстве этим заниматься не нужно. Надо достойно себя вести", – отметил Гройсман.

По словам премьера, УЗ теперь будет подчинена напрямую правительству – процесс передачи предприятия уже согласовали. Мининфраструктуры тоже может присоединиться к изменениям в области.

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