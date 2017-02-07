Начало новой сессии Рады: депутаты занялись экологией

Сегодня, 17:59

Нардепы отправили на доработку ветированный документ

Начало новой сессии Рады: депутаты занялись экологией
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

На стартовавшей сегодня сессии Верховной Рады нардепы вернули на доработку ветированный президентом законопроект об экологической оценке, а также запретили рубить деревья с гнездами. 

Началась шестая сессия ВР с минуты молчания в память о погибших в Авдеевке украинских военнослужащих. Кроме того, перед началом заседания спикер парламента Андрей Парубий выступил с поддержкой провести всеукраинский референдум о присоединении к НАТО. Напомним, на прошлой неделе президент заявил о готовности его провести. 

Первым результатом депутатской работы стало голосование за возврат на доработку законопроекта об оценке влияния на окружающую среду в комитеты. На него, напомним, Порошенко наложил вето еще в октябре прошлого года — по мнению гаранта, в законе недостаточно четко прописаны механизмы самой оценки. Отметим также, что документ этот является одним из этапов сотрудничества с ЕС.

По словам эколога Владимира Борейко, с помощью закона, перед постройкой каких-то промышленных объектов, должна проводиться экологическая экспертиза: "То есть они в будущем не просто сбрасывали бы в окружающую среду свои отходы, но и отвечали за превышение своей нормы". Кроме того, парламентарии внесли в законодательство Украины правки, которые предусматривались европейской конвенцией по охране дикой флоры и фауны от 1979 года. По новым правилам во время деревозаготовки запрещено вырубать деревья, охват столбов которых превышает 5 м (диаметр — 1,6 м). Также запрещено рубить деревья с гнездами птиц, внесенных в Красную книгу Украины.
рада, экология, депутаты, янтарь

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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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