Начались переговоры Порошенко и Трампа

Ожидается, что телефонный разговор будет длиться меньше часа

В настоящее время проходит телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко. Об этом сообщил представитель украинского президента Святослав Цеголко в Twitter. Ожидается, что он будет длиться меньше часа.

Почалася розмова з Президентом Трампом. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 февраля 2017 г.

Как ранее сообщала пресс-служба Белого дома, в выходные Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко, премьером Италии Паоло Джентилони и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Беседа состоится в 23:45 по киевскому времени.

Также сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем микроблоге в Twitter, что президент Украины Петр Порошенко попробует навязать президенту США Дональду Трампу украинский кризис в качестве основного, и для Соединенных Штатов это станет ловушкой.