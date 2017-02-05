Начались переговоры Порошенко и Трампа

Сегодня, 00:35

Ожидается, что телефонный разговор будет длиться меньше часа

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В настоящее время проходит телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко. Об этом сообщил представитель украинского президента Святослав Цеголко в Twitter. Ожидается, что он будет длиться меньше часа.

Как ранее сообщала пресс-служба Белого дома, в выходные Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко, премьером Италии Паоло Джентилони и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Беседа состоится в 23:45 по киевскому времени.

Также сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем микроблоге в Twitter, что президент Украины Петр Порошенко попробует навязать президенту США Дональду Трампу украинский кризис в качестве основного, и для Соединенных Штатов это станет ловушкой. 
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