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Над законами в Раде будут работать 49 стажеров http://www.segodnya.ua/img/article/7909/85_main.1485187096.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/85_tn.1485187096.jpg Политика Новым интернам парламента обещают встречи с политиками и чиновниками, работу в комитетах

Над законами в Раде будут работать 49 стажеров

Сегодня, 07:16

Новым интернам парламента обещают встречи с политиками и чиновниками, работу в комитетах

За 21 год стажировку через парламент прошло 1600 человек. Фото facebook.com/internsleague
За 21 год стажировку через парламент прошло 1600 человек. Фото facebook.com/internsleague

В Верховной Раде стартовала программа стажировки USAID "Рада" на 2017 год. В течение шести месяцев 49 интернов будут проходить обучение в секретариатах комитетов, а также других подразделениях аппарата парламента. Кроме того, по этой же программе еще 10 человек пройдут стажировку в Европейском информационно-исследовательском центре.

В пресс-службе ВР отмечают, что среди участников — представители 21 области Украины и столицы. В среднем на одно место претендуют 4—5 человек, в конкурсе могут участвовать молодые люди до 29 лет. Отметим, что за 21 год программы стажировку прошло уже около 1600 человек. На протяжении полугода интерны будут принимать участие в разработке законопроектов, а также в организации комитетских, общественных и парламентских слушаний. Также предполагается, что стажеры будут регулярно встречаться с депутатами и чиновниками.

При этом интерны могут быть отчислены со стажировки. В прошлом году, например, на стажировку поступило 99 человек, однако закончить ее смогли только 85. По словам Тараса Притулы, главы "Лиги интернов", администрирующей программу, выгнать интерна могут, например, если он будет некорректно вести себя с народным депутатом или если подведет своего руководителя. "Исключить могут и за то, что интерны не ходят на слушания и лекции, не делают свою работу в комитете. А иногда люди сами уходят, поскольку им предлагают работу — по условиям программы, совмещать стажировку и работу нельзя", — объяснила нам ассистент "Лиги интернов" Юлия Телешова.
рада, стажировка, интерны

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Авторы:

Илья Требор, Мария Пирогова

Источник:

"Сегодня"

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