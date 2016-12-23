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Наливайченко об исключении Савченко из ПАСЕ: Запад этого может не понять http://www.segodnya.ua/img/article/7823/42_main.1482483166.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/42_tn.1482483166.jpg Политика Международные партнеры могут удивиться нелогичности действий украинских властей относительно Савченко 

Наливайченко об исключении Савченко из ПАСЕ: Запад этого может не понять

Сегодня, 10:49

Международные партнеры могут удивиться нелогичности действий украинских властей относительно Савченко 

Валентин Наливайченко. Фото: politrada.com
Валентин Наливайченко. Фото: politrada.com

Мировое сообщество, которое помогало освободить Надежду Савченко из российской тюрьмы, может не понять действий украинских властей по исключению ее из Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" общественный деятель, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Он отметил, что это контрпродуктивно, когда с помощью мирового сообщества сначала освободили Савченко из российской тюрьмы, а затем отзывают ее из международной организации.

В ПАСЕ, и в ЕС, и США поступила информация, что теперь уже Верховная Рада отзывает (из ПАСЕ – ред.) Савченко, которую все защищали. Ничего хорошего извне в этом нет. Международные партнеры этого не поймут", – пояснил Наливайченко.

Также он прокомментировал ее переговоры с боевиками в Минске, которые положили начало ее конца в ПАСЕ.

"В отношении народного депутата Савченко. Это ее позиция, ее решение относительно любого политического заявления или действия, она за нее должна отвечать. Я могу сказать, что красную линию общения с так называемыми главарями, правонарушителями и лицами, причастными к террористической деятельности, я бы не пересекал. Тем более что им еще с моих времен было выдвинуто подозрение в совершении уголовных правонарушений, связанных с преступлениями войны, преступлениями против человечности, о чем сейчас становится все больше известно. Поэтому здесь красная линия пройдена, ответственность должна быть личная народного депутата Савченко", – рассказал Наливайченко.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Позже сама Надежда Савченко заявила, что продолжит выполнять работу парламентария после исключения из делегации ПАСЕ. Также она отметила, что у нее в любом случае остается большой фронт работ.
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