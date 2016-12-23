Наливайченко об исключении Савченко из ПАСЕ: Запад этого может не понять
Международные партнеры могут удивиться нелогичности действий украинских властей относительно Савченко
Мировое сообщество, которое помогало освободить Надежду Савченко из российской тюрьмы, может не понять действий украинских властей по исключению ее из Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" общественный деятель, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
Он отметил, что это контрпродуктивно, когда с помощью мирового сообщества сначала освободили Савченко из российской тюрьмы, а затем отзывают ее из международной организации.
В ПАСЕ, и в ЕС, и США поступила информация, что теперь уже Верховная Рада отзывает (из ПАСЕ – ред.) Савченко, которую все защищали. Ничего хорошего извне в этом нет. Международные партнеры этого не поймут", – пояснил Наливайченко.
Также он прокомментировал ее переговоры с боевиками в Минске, которые положили начало ее конца в ПАСЕ.
"В отношении народного депутата Савченко. Это ее позиция, ее решение относительно любого политического заявления или действия, она за нее должна отвечать. Я могу сказать, что красную линию общения с так называемыми главарями, правонарушителями и лицами, причастными к террористической деятельности, я бы не пересекал. Тем более что им еще с моих времен было выдвинуто подозрение в совершении уголовных правонарушений, связанных с преступлениями войны, преступлениями против человечности, о чем сейчас становится все больше известно. Поэтому здесь красная линия пройдена, ответственность должна быть личная народного депутата Савченко", – рассказал Наливайченко.
Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Позже сама Надежда Савченко заявила, что продолжит выполнять работу парламентария после исключения из делегации ПАСЕ. Также она отметила, что у нее в любом случае остается большой фронт работ.
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