Наливайченко: Простые люди страдают от коррупции

Вчера, 16:35

Американский сайт The Daily Signal опубликовал разговор с политиком

Валентин Наливайченко. Фото: Politrada.com
Валентин Наливайченко. Фото: Politrada.com

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко дал интервью известному американскому военному журналисту и бывшему пилоту сил специальных операций ВС США Нолану Петерсону.

Наливайченко недавно совершил визит в Вашингтон, чтобы предоставить Конгрессу доказательства участия России в войне на территории восточной Украины и добиться помощи со стороны США в противодействии с коррупцией.

"В стране на местном уровне, на самом низком уровне есть настоящее желание побороть коррупцию. 15 или 20 лет назад трудно было представить, что в Украине будет такое мощное гражданское общество", – приводит слова Наливайченко сайт The Daily Signal. Следует отметить, что этот же текст появился в рубрике "Мнение" "Newsweek".

Наливайченко признал, что в Украине был достигнут некоторый прогресс в плане борьбы с коррупцией, но отметил – дела в течение последних нескольких лет открывались преимущественно против должностных лиц среднего и нижнего звена. "Наши граждане, простые люди страдают от коррупции, от коррупции на самом высоком уровне", – подчеркнул Наливайченко.

"Хуже всего, по моему мнению, то, что ни одно лицо, представлявшее верхушку предыдущей власти, не было привлечено к ответственности, – сказал он. – Я считаю, это худшая вещь для страны и для украинцев".
США, Украина, коррупция, наливайченко, прогресс

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