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Нардеп анонсировал исключение Савченко из Комитета по нацбезопасности http://www.segodnya.ua/img/article/7823/26_main.1482480761.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/26_tn.1482480761.jpg Политика Члены Комитета в устном порядке единогласно договорились о лишении Савченко членства в данной группе

Нардеп анонсировал исключение Савченко из Комитета по нацбезопасности

Сегодня, 10:09

Члены Комитета в устном порядке единогласно договорились о лишении Савченко членства в данной группе

Надежда Савченко. Фото: ТАСС
Надежда Савченко. Фото: ТАСС

На ближайшем заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны планируется исключение народного депутата, члена данного Комитета Надежды Савченко. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" парламентарий от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

По его словам, члены Комитета в устном порядке договорились исключить Савченко, а произойдет это на ближайшем заседании.

"На последнем заседании комитета мы единогласно приняли решение исключить Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ... Мы подписали постановление №5543, и теперь это постановление должно быть проголосовано на ближайшем заседании комитета", – сказал Тетерук.

Ранее Надежда Савченко прокомментировала свое возможное изгнание из Комитета по нацбезопасности. По ее словам, нет законных оснований лишить ее членства в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны, а также не боится снятия депутатской неприкосновенности. Также она отметила, что ее не пугают любые действия Верховной Рады в ее отношении, она готова пройти проверку на хранение государственной тайны.

Как сообщалось, 22 декабря Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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