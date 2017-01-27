Нардеп анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде

Сегодня, 09:54

Политик также приоткрыл завесу тайны о возможных досрочных выборах в украинский парламент

В Раде могут произойти существенные изменения. Фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;
В Раде могут произойти существенные изменения. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В ближайшее время в Верховной Раде появится мощная украиноцентристская депутатская группа, от создания которой зависит и дата досрочных выборов в парламент. Об этом рассказал в эфире телеканала NewsOne народный депутат Юрий Бублик.

По его мнению, группа будет задавать тон в украинской политике.

"В ближайшее время мы станем свидетелями создания мощной группы в Верховной Раде, которая будет националистической и украиноцентрической. Она будет задавать проукраинский тон в Верховной Раде", – сказал Бублик, не уточнив, кто войдет в ее состав.

Также он отметил, что дата проведения досрочных парламентских выборов зависит от формирования именно новой группы в парламенте.

Он добавил, что это будет выгодно в первую очередь украинскому народу.

Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко призывала депутатов не выбрасывать зря деньги на агитацию, так как в 2017 году досрочных выборов в Верховную Раду не будет.

Также спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что преждевременные выборы в Раду приведут к дестабилизации ситуации в Украине. По мнению спикера, парламент в нынешнем составе имеет очень большой потенциал для работы.
Верховная Рада, парламент, нардеп, бублик, досрочные выборы, депутатская группа

Вы сейчас просматриваете новость "Нардеп анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Среди украинцев провели опрос. Фото: Pohnews.org

Социологи выяснили электоральные предпочтения украинцев: БПП и "Батькивщина" – в лидерах

22 Ноября 2016, 16:44

Согласно двум социологическим исследованиям, восемь партий преодолевают трехпроцентный барьер

Политика

Оксана Сыроид. Фото: 112.ua

Сыроид: Если досрочные выборы в Раду состоятся по нынешнему закону, мы получим тиранию

7 Августа 2016, 21:21

По словам вице-спикера, "выборы при нынешних обстоятельствах являются небезопасными по многим соображениям

Политика

Верховная Рада. Фото: соцсети

Раде предлагают ввести пожизненное заключение для коррупционеров

Вчера, 14:16

Инициаторы документа указывают, что в рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась только на 2 балла

Политика

Президент Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Порошенко назвал условия для изменения Конституции

22 Января, 14:50

По мнению президента, любым шагам по политическому урегулированию на Донбассе должен предшествовать очевидный прогресс в вопросах безопасности

Политика

Надежда Савченко. Фото: ТАСС

Рада отложила рассмотрение вопроса Савченко

19 Января, 13:46

По прогнозам Тетерука, голосов для принятия постановления хватит не только во фракции "Народный фронт", но и в зале заседаний парламента

Политика

Рада разрешила иностранным войскам входить в Украину для участия в учениях. Фото: AFP

Рада разрешила иностранным войскам входить в Украину

19 Января, 11:27

Решение принято для того, чтобы военные подразделения других стран могли участвовать в учениях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования