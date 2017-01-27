Нардеп анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде

Политик также приоткрыл завесу тайны о возможных досрочных выборах в украинский парламент

В ближайшее время в Верховной Раде появится мощная украиноцентристская депутатская группа, от создания которой зависит и дата досрочных выборов в парламент. Об этом рассказал в эфире телеканала NewsOne народный депутат Юрий Бублик.

По его мнению, группа будет задавать тон в украинской политике.

"В ближайшее время мы станем свидетелями создания мощной группы в Верховной Раде, которая будет националистической и украиноцентрической. Она будет задавать проукраинский тон в Верховной Раде", – сказал Бублик, не уточнив, кто войдет в ее состав.

Также он отметил, что дата проведения досрочных парламентских выборов зависит от формирования именно новой группы в парламенте.

Он добавил, что это будет выгодно в первую очередь украинскому народу.

Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко призывала депутатов не выбрасывать зря деньги на агитацию, так как в 2017 году досрочных выборов в Верховную Раду не будет.

Также спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что преждевременные выборы в Раду приведут к дестабилизации ситуации в Украине. По мнению спикера, парламент в нынешнем составе имеет очень большой потенциал для работы.