Нардеп анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде
Политик также приоткрыл завесу тайны о возможных досрочных выборах в украинский парламент
В ближайшее время в Верховной Раде появится мощная украиноцентристская депутатская группа, от создания которой зависит и дата досрочных выборов в парламент. Об этом рассказал в эфире телеканала NewsOne народный депутат Юрий Бублик.
По его мнению, группа будет задавать тон в украинской политике.
"В ближайшее время мы станем свидетелями создания мощной группы в Верховной Раде, которая будет националистической и украиноцентрической. Она будет задавать проукраинский тон в Верховной Раде", – сказал Бублик, не уточнив, кто войдет в ее состав.
Также он отметил, что дата проведения досрочных парламентских выборов зависит от формирования именно новой группы в парламенте.
Он добавил, что это будет выгодно в первую очередь украинскому народу.
Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко призывала депутатов не выбрасывать зря деньги на агитацию, так как в 2017 году досрочных выборов в Верховную Раду не будет.
Также спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что преждевременные выборы в Раду приведут к дестабилизации ситуации в Украине. По мнению спикера, парламент в нынешнем составе имеет очень большой потенциал для работы.
Вы сейчас просматриваете новость "Нардеп анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии