Нардеп объяснил, почему забрал привезенную в село перед выборами детскую площадку

Из села Володькова Девица Носовского района Черниговской области в день Святого Николая увезли детскую площадку, которую перед местными выборами привез нардеп от НФ Александр Кодола, сообщает движение "Чесно".

Ссылаясь на пост в Facebook местного дачника Александра Альбинского, "Чесно" сообщает, что накануне Святого Николая в Носовской территориальной громаде выбирали новый совет и городского главу.

При этом отмечается, что во время избирательной кампании нардеп от НФ Александр Кодола поддержал своих однопартийцев, которые участвовали в местных выборах, и привез детскую площадку в село Володькова Девица как предвыборный подарок избирателям. В селе рассказывают, что Кодола забрал детскую площадку, узнав, что кандидат в мэры от НФ не стал новым городским главой, а его однопартийцы получили лишь 6 из 26 мандатов в новом совете.

В комментарии "Сегодня.ua" Александр Кодола заявил, что произошла рабочая ситуация, которую хотят политизировать.

"У меня по моей депутатской программе устанавливается 37 детских площадок по всему округу. В частности, в Нежине 17 – их установка уже почти заканчивается. В Носовском районе 9 – это не связано с выборами, как там пишут. В частности, если выборы 18 декабря состоялись, после выборов в самой Носовке было установлено 4 площадки. Что касается конкретно Володьковой Девицы действительно им завезли площадку, но не той комплектации. Завезли маленькую, а у них по программе средняя. Поэтому ничего страшного уже после новогодних праздников им установят ту площадку, которая им положена. Также было в Носовке на прошлой неделе. В спортивную школу завезли детскую площадку, а должны были спортивную. Тоже забрали и позже привезли спортивную", – рассказал "Сегодня.ua" нардеп от НФ Александр Кодола. По его словам, деньги на установку детских площадок идут из депутатского фонда нардепа.