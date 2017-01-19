Нардеп пояснил, чем Украина должна "зацепить" Трампа
Украинские власти должны правильно презентовать Украину на международной арене, считает политик
Сейчас новоизбранный президент США Дональд Трамп видит Украину через призму кремлевской пропаганды, поэтому Киеву нужно выступить с предложением к новой американской Администрации, которое было входило в сферу интересов Вашингтона. Такое мнение высказал народный депутат от "Самопомощи" Олег Березюк, передает NewsOne.
По его словам, украинские власти должны правильно презентовать Украину на международной арене.
"Отношение Америки будет к Украине идентичное тому, как сама Украина относится к себе. Все будет зависеть от президента Украины Петра Порошенко, от украинского МИДа и парламента, от того, как они смогут презентовать Украину на международной арене. Как мы продемонстрируем сегодняшнюю нашу позицию, а Соединенные Штаты обязаны будут с этим считаться", – считает Березюк.
Он отметил, что украинским властям нужно выступить с предложением к американцам, которое бы входило в сферу их интересов, тогда можно рассчитывать на плодотворное сотрудничество.
"Если Украина выступит с предложением к США, которое будет в сфере американских интересов, тогда американцы станут не нашими добродетелями, а нашими партнерами, которые будут отстаивать свои интересы в Украине. Дональд Трамп будет действовать исключительно в интересах своей страны. Сейчас он видит нашу страну через призму "Russia today", как и вся Европа видит это, так как российская пропаганда действует на Западе уже несколько лет", – заявил Березюк.
Ранее в журнале Times вышла со статьей под заголовком "Наивная большая сделка" об отношениях президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Издание предполагает, что Трамп преподнесет Украину Путину на блюде.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что договорился о встрече во время телефонного разговора с Дональдом Трампом.
Он отметил, что надеется на встречу с новым американским лидером в Вашингтоне в следующем месяце и рассчитывает на то, что новый американское правительство будет продолжать поддерживать Украину.
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