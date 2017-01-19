Нардеп пояснил, чем Украина должна "зацепить" Трампа

Сейчас новоизбранный президент США Дональд Трамп видит Украину через призму кремлевской пропаганды, поэтому Киеву нужно выступить с предложением к новой американской Администрации, которое было входило в сферу интересов Вашингтона. Такое мнение высказал народный депутат от "Самопомощи" Олег Березюк, передает NewsOne.

По его словам, украинские власти должны правильно презентовать Украину на международной арене.

"Отношение Америки будет к Украине идентичное тому, как сама Украина относится к себе. Все будет зависеть от президента Украины Петра Порошенко, от украинского МИДа и парламента, от того, как они смогут презентовать Украину на международной арене. Как мы продемонстрируем сегодняшнюю нашу позицию, а Соединенные Штаты обязаны будут с этим считаться", – считает Березюк.

Он отметил, что украинским властям нужно выступить с предложением к американцам, которое бы входило в сферу их интересов, тогда можно рассчитывать на плодотворное сотрудничество.

"Если Украина выступит с предложением к США, которое будет в сфере американских интересов, тогда американцы станут не нашими добродетелями, а нашими партнерами, которые будут отстаивать свои интересы в Украине. Дональд Трамп будет действовать исключительно в интересах своей страны. Сейчас он видит нашу страну через призму "Russia today", как и вся Европа видит это, так как российская пропаганда действует на Западе уже несколько лет", – заявил Березюк.

Ранее в журнале Times вышла со статьей под заголовком "Наивная большая сделка" об отношениях президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Издание предполагает, что Трамп преподнесет Украину Путину на блюде.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что договорился о встрече во время телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Он отметил, что надеется на встречу с новым американским лидером в Вашингтоне в следующем месяце и рассчитывает на то, что новый американское правительство будет продолжать поддерживать Украину.