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Нардеп пояснил, чем Украина должна "зацепить" Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7896/80_main.1484814579.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/80_tn.1484814579.jpg Политика Украинские власти должны правильно презентовать Украину на международной арене, считает политик

Нардеп пояснил, чем Украина должна "зацепить" Трампа

Сегодня, 10:19

Украинские власти должны правильно презентовать Украину на международной арене, считает политик

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Сейчас новоизбранный президент США Дональд Трамп видит Украину через призму кремлевской пропаганды, поэтому Киеву нужно выступить с предложением к новой американской Администрации, которое было входило в сферу интересов Вашингтона. Такое мнение высказал народный депутат от "Самопомощи" Олег Березюк, передает NewsOne.

По его словам, украинские власти должны правильно презентовать Украину на международной арене.

"Отношение Америки будет к Украине идентичное тому, как сама Украина относится к себе. Все будет зависеть от президента Украины Петра Порошенко, от украинского МИДа и парламента, от того, как они смогут презентовать Украину на международной арене. Как мы продемонстрируем сегодняшнюю нашу позицию, а Соединенные Штаты обязаны будут с этим считаться", – считает Березюк.

Он отметил, что украинским властям нужно выступить с предложением к американцам, которое бы входило в сферу их интересов, тогда можно рассчитывать на плодотворное сотрудничество.

"Если Украина выступит с предложением к США, которое будет в сфере американских интересов, тогда американцы станут не нашими добродетелями, а нашими партнерами, которые будут отстаивать свои интересы в Украине. Дональд Трамп будет действовать исключительно в интересах своей страны. Сейчас он видит нашу страну через призму "Russia today", как и вся Европа видит это, так как российская пропаганда действует на Западе уже несколько лет", – заявил Березюк.

Ранее в журнале Times вышла со статьей под заголовком "Наивная большая сделка" об отношениях президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Издание предполагает, что Трамп преподнесет Украину Путину на блюде.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что договорился о встрече во время телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Он отметил, что надеется на встречу с новым американским лидером в Вашингтоне в следующем месяце и рассчитывает на то, что новый американское правительство будет продолжать поддерживать Украину.
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