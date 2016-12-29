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Нардеп предложил неожиданную идею по зарплатам чиновников в Кабмине http://www.segodnya.ua/img/article/7841/90_main.1482999957.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/90_tn.1482999957.jpg Политика Политик считает, что обеспеченные чиновники могли бы взять пример с американского лидера Дональда Трампа

Нардеп предложил неожиданную идею по зарплатам чиновников в Кабмине

Сегодня, 10:21

Политик считает, что обеспеченные чиновники могли бы взять пример с американского лидера Дональда Трампа

Обеспеченные чиновники могли бы отказаться от зарплаты. Фото: newskraine.com.ua
Обеспеченные чиновники могли бы отказаться от зарплаты. Фото: newskraine.com.ua

Если успешные менеджеры хотят работать в украинском правительстве, то должны пойти по стопам президента США Дональда Трампа, отказавшись от зарплаты, так как у них должно быть уже достаточно средств на жизнь. С таким предложением выступил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат от "Народного фронта" Александр Кирш.

Политик считает, что обеспеченные чиновники могли бы взять пример с американского лидера Дональда Трампа.

"Если мы говорим о серьезных менеджерах, которые получали раньше большие деньги и хотят работать на Украину, то у них должны быть за годы их квалифицированного менеджмента сложиться запасы, который можно "проедать" за время работы в украинском правительстве. Трамп, например, не собирается получать зарплату, потому что он миллиардер", – заявил Кирш.

Также он считает, что оплата труда чиновников должна быть привязана к реальной средней зарплате в Украине.

"Зарплата чиновников в Украине должна не существенно отличаться от средней в Украине. Понятно, что она должна быть больше, но она должна быть каким-то образом привязана, причем, не к минимальной зарплате, а к реальной средней зарплате", – заявил нардеп.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предлагает с 2017 года отвязать зарплаты чиновников и судей от минимальной зарплаты, чтобы повышение социальных стандартов не приводило к чрезмерному увеличению зарплат чиновников.

Также с 1 декабря Кабмин увеличил должностные оклады госслужащих и чиновников разных уровней. Оклады работников местных и центральных властей повысились на 10-25%.
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