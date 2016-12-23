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Нардеп прокомментировал свою драку в Раде http://www.segodnya.ua/img/article/7825/30_main.1482504065.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/30_tn.1482504065.jpg Политика Теперь политик намерен добиться через суд извинений от коллеги за высказывания в его адрес

Нардеп прокомментировал свою драку в Раде

Вчера, 16:37

Теперь политик намерен добиться через суд извинений от коллеги за высказывания в его адрес

Стычка Головко и Кишкаря (справа) в Раде. Фото: скриншот
Стычка Головко и Кишкаря (справа) в Раде. Фото: скриншот

Народный депутат от БПП Павел Кишкарь заявил, что в драке со своим коллегой по парламенту внефракционным Михаилом Головко нет политического конфликта, и теперь требует от него публичных извинений. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что его оппонент позволял себе обидные комментарии в его адрес, не имея никакой аргументации.

"Как такого чисто политического конфликта не существует. Этот человек позволяет себе неполитические комментарии без какой-либо аргументации, это чисто отработка средств, которые он получает от Онищенко, и это тяжелая работа. Пусть Бог ему в этом помогает... Я никому в мире не позволяю себя оскорблять. Это мой жизненный принцип. Я готов его отстаивать", – сказал Кишкарь и добавил, что у него нет доказательств финансирования Головко от Онищенко, а узнал об этом из СМИ.

Политик подчеркнул, что будет добиваться через суд публичных извинений от Головко.

"Человек должен публично извиниться за те слова, которые он бросил в мой адрес... Мы готовим судебный иск. Будем просить суд поддержать наши позывные требования и обязать Головко публично извиниться", – отметил депутат.

Как сообщалось, в Верховной Раде подрались нефракционный народный депутат Михаил Головко и его коллега из БПП Павел Кишкарь. Как стало известно, началось все с того, что пока Головко выступал на трибуне по ситуации в компании "Укргаздобыча", Кишкарь что-то выкрикивал со своего рабочего места, после чего Головко подошел к своему оппоненту "поговорить".
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