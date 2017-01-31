Нардепы призвали своих иностранных коллег усилить давление на Кремль для прекращения эскалации на Донбассе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентам стран-членов Европейского Союза, США, Канады, Японии и Европейскому Парламенту с просьбой призвать Россию прекратить обострение ситуации на Донбассе.

"В связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку я вместе с Анной Гопко, Ириной Геращенко, Марией Ионовой, Игорем Грынивым, Максимом Бурбаком обратились с открытым письмом к парламентариям всего свободного мира", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник.

Письмо адресовано парламентам стран – членов Евросоюза, США, Канады и Японии и Европейскому Парламенту.

"Будем благодарны, если руководство ваших парламентов публично призовет российскую власть к неукоснительному выполнению всех международных обязательств и прекращению сознательного обострения ситуации по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе", – цитирует А.Парубий открытое письмо.

Украинские парламентарии в своем послании констатируют, что Россия не отказывается от курса на эскалацию конфликта на части временно оккупированного Донбасса.

"29 января 2017 года, нарушая режим тишины, незаконные вооруженные формирования начали обстрелы Вооруженных сил Украины в г.Авдеевка. Обстрелы осуществляются в том числе из запрещенных Минскими договоренностями РСЗО "Град", артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. В течение двух дней от российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, еще 26 получили ранения. Среди погибших также двое гражданских лиц, пострадавших во время обстрелов жилых районов", – сказано в письме.

Депутаты также обращают внимание мирового сообщества на критическую гуманитарную ситуацию, которая сложилась в Авдеевке – в результате обстрела боевиков были повреждены линии электропередач, а также ряд жизненно важных объектов инфраструктуры, что привело к отключению водо- и теплоснабжения.

"В эти дни температура воздуха в Авдеевке опустилась ниже -18 С. В ночь на 31 января 2017 года в городе было объявлено чрезвычайное положение. Общее количество лиц, остающихся без электроэнергии, водоснабжения и тепла превышает 22 тыс. человек. Уже началась эвакуация из Авдеевки детей и людей с инвалидностью", – указывается в открытом письме.

Представители Верховной Рады подчеркивают, что для решения ситуации в Авдеевке нужно немедленно начать ремонт поврежденных объектов жизненно важной инфраструктуры, однако, из-за продолжающихся обстрелов со стороны НВФ коммунальные службы не могут начать ремонтные указанные работы.

Народные депутаты Украины считают, что ситуация в Авдеевке указывает на необходимость увеличения присутствия международных организаций, обеспечивающих мониторинг ситуации на Донбассе, и развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Преступление, совершенное российско-террористическими войсками против мирного населения в Авдеевке, в очередной раз показало, что только усиление санкций против Российской Федерации и международная консолидация усилий способны остановить эскалацию событий на фронте", – сказано в сообщении.

"Мы, депутаты, обращаемся к вам с просьбой использовать все имеющиеся механизмы правительственной и межпарламентской дипломатии и усилить давление на официальный Кремль", – сказано в письме.