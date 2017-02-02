НАТО замедлило переговоры с Украиной по использованию системы ПРО – СМИ

Как отмечает газета, альянс в настоящий момент находится в "неловком положении"

НАТО отложило планы по встрече с украинскими чиновниками, где должен был обсуждаться вопрос использования системы ПРО в Румынии, из-за возможной реакции Москвы на этот шаг. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, альянс в настоящий момент находится в "неловком положении". С одной стороны, НАТО усиливает военный контингент на границах с Россией, с другой — президент США Дональд Трамп обещал выстроить хорошие отношения с Москвой.

Отмена переговоров с украинской стороны, по словам источников, означает, что НАТО не хочет подрывать отношения с Россией.

"Существует некая политическая осторожность в вовлечении Украины в переговоры по поводу ПРО, поскольку это может спровоцировать острую реакцию со стороны русских", — заявил неназванный дипломат альянса.

Система ПРО, которую НАТО хочет разместить в Румынии, призвана, по данным газеты, защищать от возможных ракет со стороны Ирана, который недавно вновь провел ракетные испытания. В таком случае обломки ракет могут упасть на территории Украины — именно этот вопрос альянс планирует обсудить с Киевом.

Ранее Белый дом вынес Ирану официальное предупреждение из-за ракетных испытаний.