Найем раскритиковал принятие бюджета-2017
Решения по бюджету принимались непрозрачно, однако нардеп похвалил правительство за своевременность принятия финансового документа
Народный депутат от БПП Мустафа Найем похвалил правительство за своевременно принятие бюджета, однако финал этого процесса превратился в фарс. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
Он считает, решения по принятию бюджета принимались непрозрачно, однако он похвалил правительство за своевременность.
"Хотя надо отдать должное правительству за то, что они в этом году приняли бюджет вовремя, прошли все процедуры, но последняя стадия превратилась в фарс", – заявил Найем.
По его мнению, представители оппозиции в парламенте что-то получили за голосование за ключевые законопроекты для принятия бюджета.
"За этот документ (Налоговый кодекс – ред.) голосовали "партия регионов" (вероятно имелся ввиду Оппоблок – ред.) и это выглядело немного смешно. Представить себе, что оппозиционные силы помогают правительству принять Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, для того, чтобы из этого получился бюджет – это странно. Из этого можно сделать вывод, что они за это что-то получили", – выразил сво
Напомним, под утро 21 декабря Верховная Рада приняла в целом проект Государственного бюджета на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата. Теперь главную смету страны должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.
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