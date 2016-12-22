Найем раскритиковал принятие бюджета-2017

Народный депутат от БПП Мустафа Найем похвалил правительство за своевременно принятие бюджета, однако финал этого процесса превратился в фарс. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Он считает, решения по принятию бюджета принимались непрозрачно, однако он похвалил правительство за своевременность.

"Хотя надо отдать должное правительству за то, что они в этом году приняли бюджет вовремя, прошли все процедуры, но последняя стадия превратилась в фарс", – заявил Найем.

По его мнению, представители оппозиции в парламенте что-то получили за голосование за ключевые законопроекты для принятия бюджета.

"За этот документ (Налоговый кодекс – ред.) голосовали "партия регионов" (вероятно имелся ввиду Оппоблок – ред.) и это выглядело немного смешно. Представить себе, что оппозиционные силы помогают правительству принять Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, для того, чтобы из этого получился бюджет – это странно. Из этого можно сделать вывод, что они за это что-то получили", – выразил сво

Напомним, под утро 21 декабря Верховная Рада приняла в целом проект Государственного бюджета на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата. Теперь главную смету страны должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.