Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Найем раскритиковал принятие бюджета-2017 http://www.segodnya.ua/img/article/7818/98_main.1482395659.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/98_tn.1482395659.jpg Политика Решения по бюджету принимались непрозрачно, однако нардеп похвалил правительство за своевременность  принятия финансового документа

Найем раскритиковал принятие бюджета-2017

Сегодня, 10:30

Решения по бюджету принимались непрозрачно, однако нардеп похвалил правительство за своевременность  принятия финансового документа

Рассмотрение бюджета в Раде. Фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;
Рассмотрение бюджета в Раде. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Народный депутат от БПП Мустафа Найем похвалил правительство за своевременно принятие бюджета, однако финал этого процесса превратился в фарс. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Он считает, решения по принятию бюджета принимались непрозрачно, однако он похвалил правительство за своевременность.

"Хотя надо отдать должное правительству за то, что они в этом году приняли бюджет вовремя, прошли все процедуры, но последняя стадия превратилась в фарс", – заявил Найем.

По его мнению, представители оппозиции в парламенте что-то получили за голосование за ключевые законопроекты для принятия бюджета.

"За этот документ (Налоговый кодекс – ред.) голосовали "партия регионов" (вероятно имелся ввиду Оппоблок – ред.) и это выглядело немного смешно. Представить себе, что оппозиционные силы помогают правительству принять Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, для того, чтобы из этого получился бюджет – это странно. Из этого можно сделать вывод, что они за это что-то получили", – выразил сво

Напомним, под утро 21 декабря Верховная Рада приняла в целом проект Государственного бюджета на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата. Теперь главную смету страны должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.
бюджет, правительство, налоговый кодекс, найем, решения, фарс

Вы сейчас просматриваете новость "Найем раскритиковал принятие бюджета-2017". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: УНИАН

Бюджет на 2017 год: как изменятся цены, пенсии и зарплаты

Сегодня, 08:03

В фокусе документа — социалка и дороги. Эксперты: выполнят за счет увеличения акцизов и налогов

Харьков

Пикетировали сессию. Жители Алексеевки требуют остановить строительство гаражей возле дома. Фото: kh.depo.ua

Бюджет Харькова-2017: сколько город получит денег и на что потратит

Сегодня, 07:37

Депутаты горсовета распланировали расходы и поссорились из-за скульптуры

Политика

Рада приняла бюджет около 5 часов утра. Фото: zn.ua

Как Рада принимала бюджет: депутаты поделились впечатлениями

Вчера, 18:40

Рабочий день у парламентариев выдался очень тяжелый – почти 20 часов

Политика

Фото с сайта Кабмина

Бюджет-2017 в перепалках и шутках политиков: что за набор фраз и кто такая Люда

Вчера, 18:10

За 20 часов беспрерывной работы под куполом депутаты таки приняли бюджет: шутили, ели конфеты, пили много кофе, но иногда было и не до шуток

Экономика

Гройсман назвал главные приоритеты бюджета на 2017 год. Фото: podrobnosti.ua

Гройсман назвал главные приоритеты бюджета на 2017 год

Вчера, 16:27

В следующем году особое внимание будет уделено повышению уровня жизни украинцев

Политика

Марина Ставнийчук. Фото: пресс-служба президента

Ставнийчук тонко "потроллила" Гройсмана за бюджет

Вчера, 14:57

Общественный деятель раскритиковала выступление премьера в парламенте вовремя принятия бюджета

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.