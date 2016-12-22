Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Найем рассказал, когда Аваков уйдет в отставку http://www.segodnya.ua/img/article/7819/6_main.1482396304.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/6_tn.1482396304.jpg Политика Политик отмечает, что отставка министра внутренних дел зависит от двух человек в стране

Найем рассказал, когда Аваков уйдет в отставку

Сегодня, 10:41

Политик отмечает, что отставка министра внутренних дел зависит от двух человек в стране

Арсен Аваков. Фото: unn.com.ua
Арсен Аваков. Фото: unn.com.ua

Народный депутат от БПП Мустафа Найем заявил, что отставка министра внутренних дел Арсена Авакова может случиться лишь в двух случаях. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что повлиять на отставку Авакова может либо сам министр, либо президент страны.

"Отставка Авакова зависит от двух людей в этой стране: от Порошенка, с которым у него есть четкая договоренность о стабильности коалиции и от самого же Авакова, который сам захочет написать это заявление", – подчеркнул Найем.

По его словам, это не только политика, но и закон. А по закону, любой министр может уйти с поста, если сам напишет заявление об отставке.

Как ранее сообщалось, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №5486 о самоустранении министра внутренних дел Арсена Авакова от выполнения полномочий. Автором документа является член фракции БПП Сергей Каплин. Прежде депутат Каплин уже не единожды пытался добиться отставки главы МВД Арсена Авакова, но ни разу не смог получить необходимого количества голосов.

В свою очередь сам Арсен Аваков спокойно отреагировал на постановление в Раде. Министр заявил, что не удивлен очередной инициативе представителя парламента об отстранении его с должности. Также он заявлял, что после трагедии в Княжичах намерен и дальше оставаться на своей должности, но пообещал сделать выводы.
президент, министр, отставка, Аваков, найем

Вы сейчас просматриваете новость "Найем рассказал, когда Аваков уйдет в отставку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Четверо из пяти погибших в Княжичах были расстреляны прямо в машине Государственной службы охраны. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Луценко объяснил, кто должен отвечать за трагедию в Княжичах

Вчера, 16:19

Генпрокурор заявил, что действия отдельных должностных лиц правоохранительных органов будут оцениваться в рамках Уголовного кодекса Украины

Политика

Аваков. Фото: КМУ

Аваков прокомментировал нападение на Синагогу в Умани

Вчера, 16:14

По его словам, за последние 3 месяца это уже вторая попытка расшатать идею против религиозных деятелей, антисемитскую, ксенофобскую ситуацию

Политика

Арсен Аваков. Фото: AFP

Аваков рассказал, что ждет претендентов на пост главы Нацполиции

16 Декабря, 13:44

Занять столь высокую должность может любой человек, если будет соответствовать определенным критериям, пояснил министр

Одесса

Зафиксировано и внесено в производство более 50 эпизодов преступлений. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Аваков рассказал подробности масштабной операции с обысками и задержаниями в Одесской области

10 Декабря, 20:14

По словам министра внутренних дел Украины, оперативники и следователи продолжали работу по разоблачению не только "отдельных щупалец, но и всего преступного спрута, всей преступной структуры и ее руководителей"

Политика

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Аваков сообщил, что в квартире с вещами Азарова найдены "интересные документы"

8 Декабря, 20:18

Находку сейчас изучают правоохранители, отметил глава МВД Украины

Политика

Рассмотрение бюджета в Раде. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Найем раскритиковал принятие бюджета-2017

Сегодня, 10:30

Решения по бюджету принимались непрозрачно, однако нардеп похвалил правительство за своевременность  принятия финансового документа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.