Найем рассказал, когда Аваков уйдет в отставку

Политик отмечает, что отставка министра внутренних дел зависит от двух человек в стране

Народный депутат от БПП Мустафа Найем заявил, что отставка министра внутренних дел Арсена Авакова может случиться лишь в двух случаях. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что повлиять на отставку Авакова может либо сам министр, либо президент страны.

"Отставка Авакова зависит от двух людей в этой стране: от Порошенка, с которым у него есть четкая договоренность о стабильности коалиции и от самого же Авакова, который сам захочет написать это заявление", – подчеркнул Найем.

По его словам, это не только политика, но и закон. А по закону, любой министр может уйти с поста, если сам напишет заявление об отставке.

Как ранее сообщалось, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №5486 о самоустранении министра внутренних дел Арсена Авакова от выполнения полномочий. Автором документа является член фракции БПП Сергей Каплин. Прежде депутат Каплин уже не единожды пытался добиться отставки главы МВД Арсена Авакова, но ни разу не смог получить необходимого количества голосов.

В свою очередь сам Арсен Аваков спокойно отреагировал на постановление в Раде. Министр заявил, что не удивлен очередной инициативе представителя парламента об отстранении его с должности. Также он заявлял, что после трагедии в Княжичах намерен и дальше оставаться на своей должности, но пообещал сделать выводы.