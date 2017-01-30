Небоженко рассказал, как Трамп и Путин будут договариваться по Украине
Украина может стать эпицентром торгов между лидерами США и России, отмечает эксперт
Президенты США и России не будут заключать большой сделки по Украине, а переговоры по урегулированию украинского вопроса разобьются на мелкие сделки. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог Виктор Небоженко.
Он отметил, что сейчас в мире масштабные договора не действуют, поэтому следует ожидать по Украине краткосрочных сделок.
"Украинско-российский конфликт не может решиться договорным путем, потому что один договор в виде Будапештского меморандума уже разрушен. Поэтому будет техника сделок. То есть на короткий срок – на год, на полгода – два великих человека Трамп и Путин будут регулярно договариваться. Большого договора о судьбе Украины между США и Россией не будет, потому что уровень сегодняшних договорных отношений в мире не предполагает большого договора вообще нигде. Возможны сделки. А сделки – это на короткий период", – сказал Небоженко.
Он пояснил, что если и будут какие-то договоренности между Трампом и Путиным, это не означает их выполнение.
"По большому счету и Порошенко, и Путин, и Трамп стремятся к снижению уровня противостояния. Вот чем они будут заниматься в ближайшие полгода. Но говорить о какой-то там продаже, сдаче, "зраде" не получится, потому что нет договорного основания. Что бы не принимал Трамп, какой бы документ не подписал Путин – нет гарантий, что это будет выполняться на следующий день", – заявил Небоженко.
Политолог подчеркнул, что президенты США и России не примут важного решения по Украине без участия Киева.
"Я не думаю, что вот так – в результате телефонного разговора или даже какой-то хорошей посиделки с джином, с алкоголем, с девочками между двумя великими людьми возможно решение судьбы Украины за ее спиной", – заявил Небоженко.
Напомним, как заявили в Кремле, новое руководство США выступает за активизацию урегулирования конфликта в Украине. Об этом стало известно по итогам субботнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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