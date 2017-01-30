Небоженко рассказал, как Трамп и Путин будут договариваться по Украине

Сегодня, 14:27

Украина может стать эпицентром торгов между лидерами США и России, отмечает эксперт

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com

Президенты США и России не будут заключать большой сделки по Украине, а переговоры по урегулированию украинского вопроса разобьются на мелкие сделки. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог Виктор Небоженко.

Он отметил, что сейчас в мире масштабные договора не действуют, поэтому следует ожидать по Украине краткосрочных сделок.

"Украинско-российский конфликт не может решиться договорным путем, потому что один договор в виде Будапештского меморандума уже разрушен. Поэтому будет техника сделок. То есть на короткий срок – на год, на полгода – два великих человека Трамп и Путин будут регулярно договариваться. Большого договора о судьбе Украины между США и Россией не будет, потому что уровень сегодняшних договорных отношений в мире не предполагает большого договора вообще нигде. Возможны сделки. А сделки – это на короткий период", – сказал Небоженко.

Он пояснил, что если и будут какие-то договоренности между Трампом и Путиным, это не означает их выполнение.

"По большому счету и Порошенко, и Путин, и Трамп стремятся к снижению уровня противостояния. Вот чем они будут заниматься в ближайшие полгода. Но говорить о какой-то там продаже, сдаче, "зраде" не получится, потому что нет договорного основания. Что бы не принимал Трамп, какой бы документ не подписал Путин – нет гарантий, что это будет выполняться на следующий день", – заявил Небоженко.

Политолог подчеркнул, что президенты США и России не примут важного решения по Украине без участия Киева.

"Я не думаю, что вот так – в результате телефонного разговора или даже какой-то хорошей посиделки с джином, с алкоголем, с девочками между двумя великими людьми возможно решение судьбы Украины за ее спиной", – заявил Небоженко.

Напомним, как заявили в Кремле, новое руководство США выступает за активизацию урегулирования конфликта в Украине. Об этом стало известно по итогам субботнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
россия, США, Путин, договор, трамп, небоженко, сделки

Вы сейчас просматриваете новость "Небоженко рассказал, как Трамп и Путин будут договариваться по Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров назвал главные достижения в переговорах Путина и Трампа

Сегодня, 13:53

Разговор президентов РФ и США был хорошим и в политическом, и в человеческом смысле, подчеркнул дипломат

Политика

Фото: AFP

Новый глава МИДа Германии говорил о снятии санкций, представляя интересы промышленности - эксперт

Сегодня, 13:30

Украина должна создать прямой контакт с новой Администрацией Трампа, считает аналитик

Мир

Фото: AFP

Путин и Трамп обсуждали отмену санкций: эксперт объяснил итоги разговора президентов США и РФ

Сегодня, 11:57

Президент США может отменить санкции против России росчерком пера, но  Конгресс может применить более серьезные и длительные санкции

Мир

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP

У Путина рассказали о перспективе заключения сделок с Трампом

Сегодня, 12:26

По словам Пескова, сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов

Мир

Дональд Трамп. Фото: Шон Спайсер / Twitter

Путин и Трамп не говорили об отмене санкций - Белый дом

Сегодня, 08:25

У нового президента США не отрицают, что такие переговоры возможны

Мир

В городах США проходят многотысячные акции протеста против указа Трампа, фото AFP

Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику

Сегодня, 01:45

Президент отметил, что Америка является "гордой нацией иммигрантов", которая всегда испытывала сострадание к угнетенным    

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования