Небоженко рассказал, как Трамп и Путин будут договариваться по Украине

Президенты США и России не будут заключать большой сделки по Украине, а переговоры по урегулированию украинского вопроса разобьются на мелкие сделки. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог Виктор Небоженко.

Он отметил, что сейчас в мире масштабные договора не действуют, поэтому следует ожидать по Украине краткосрочных сделок.

"Украинско-российский конфликт не может решиться договорным путем, потому что один договор в виде Будапештского меморандума уже разрушен. Поэтому будет техника сделок. То есть на короткий срок – на год, на полгода – два великих человека Трамп и Путин будут регулярно договариваться. Большого договора о судьбе Украины между США и Россией не будет, потому что уровень сегодняшних договорных отношений в мире не предполагает большого договора вообще нигде. Возможны сделки. А сделки – это на короткий период", – сказал Небоженко.

Он пояснил, что если и будут какие-то договоренности между Трампом и Путиным, это не означает их выполнение.

"По большому счету и Порошенко, и Путин, и Трамп стремятся к снижению уровня противостояния. Вот чем они будут заниматься в ближайшие полгода. Но говорить о какой-то там продаже, сдаче, "зраде" не получится, потому что нет договорного основания. Что бы не принимал Трамп, какой бы документ не подписал Путин – нет гарантий, что это будет выполняться на следующий день", – заявил Небоженко.

Политолог подчеркнул, что президенты США и России не примут важного решения по Украине без участия Киева.

"Я не думаю, что вот так – в результате телефонного разговора или даже какой-то хорошей посиделки с джином, с алкоголем, с девочками между двумя великими людьми возможно решение судьбы Украины за ее спиной", – заявил Небоженко.

Напомним, как заявили в Кремле, новое руководство США выступает за активизацию урегулирования конфликта в Украине. Об этом стало известно по итогам субботнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.