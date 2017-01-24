Новинский: На рассмотрение ПАСЕ будет представлен доклад о наступлении украинской власти на церковь

Сегодня, 20:29

Политик напомнил, что за последние три года в Украине было захвачено 44 храма УПЦ

Вадим Новинский, фото Подробности
Вадим Новинский, фото Подробности

Члены украинской парламентской делегации в ПАСЕ, представляющие Оппозиционный Блок, подготовили доклад о вмешательстве украинской власти в дела Украинской православной церкви, а также о "возмутительных" инициативах по языковому вопросу. Об этом заявил народный депутат, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский в Страсбурге 24 января.  

"Мы подготовили доклад о нездоровой и очень тревожной ситуации в церковной сфере Украины. Речь идет о попытках вмешательства нынешней власти в церковные вопросы, о попытках поставить крупнейшую концессию – Украинскую православную церковь – вне закона. Это касается и давления на священнослужителей, и внесения законопроектов, дискриминирующих УПЦ", – отметил Вадим Новинский.

Политик напомнил, что за последние три года в Украине было захвачено 44 храма УПЦ, а священнослужители неоднократно подвергались унижениям и избиениям.  "Все это делается под прикрытием патриотических лозунгов. В конечном итоге это может привести к тяжелейшим последствиям, вплоть до религиозной войны", – отметил народный депутат.    

По его словам, вниманию делегатов ПАСЕ будет представлен доклад по назревающему в Украине расколу по языковому вопросу.   

"Недавняя инициатива некоторых депутатов об изменениях в языковой сфере вызывает недоумение и возмущение. Вместо того, чтобы искать компромиссы и формулу мира, вместо того, чтобы попытаться преодолеть раскол в обществе, они еще больше раскалывают нашу страну. А ведь история показывает, что любое грубое вторжение в гуманитарную сферу приводит к тяжелейшим последствиям. К таким вопросам нужно подходить очень осторожно. Нужно всячески оберегать хрупкий межконфессиональный и языковой мир в стране", – подчеркнул Вадим Новинский.  

Напомним, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы стартовала 23 января. Обсуждение украинского вопроса запланировано на среду, 25 января.
мир, церковь, сессия, депутат, пасе, власти, упц, вопросы, раскол, доклад, рассмотрение, история, народный депутат, Новинский, политик, вторжение, церкви, дела

Вы сейчас просматриваете новость "Новинский: На рассмотрение ПАСЕ будет представлен доклад о наступлении украинской власти на церковь". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Геращенко в ПАСЕ рассказала, сколько детей погибло за время российской агрессии на Донбассе

Сегодня, 19:00

По данным нардепа, боевики привлекают детей к участию в незаконных вооруженных формированиях

Украина

На заседании ПАСЕ Арьев поднял вопрос о политзаключенных. Фото: sq.com.ua

Украина в ПАСЕ поставила вопрос освобождения Сенцова, Сущенко и Семены

Сегодня, 18:38

Арьев в отчете на заседании сессии ПАСЕ привлек внимание Ассамблеи к политзаключенным украинцам, которых удерживает Россия

Мир

Йоханнес Хан. Фото: AFP

Еврокомиссар Хан рассказал о своем видении политики санкций

Сегодня, 16:42

Еврокомиссар веритт в необходимость диалога, однако считает, что санкции необходимы, когда нарушается закон

Политика

Арьев. Фото: РБК-Украина

Украина одержала еще одну "кадровую" победу в ПАСЕ - дипломат

Сегодня, 10:31

Арьев сохранил за собой должность председателя комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа

Политика

В МИД отреагировали на заявления главы ПАСЕ о необходимости вернуть Россию в Ассамблею

МИД: Введенные санкции против РФ в ПАСЕ должны оставаться до возобновления территориальной целостности Украины

Вчера, 21:57

Ранее президент ПАСЕ выступил за возвращение российской делегации в ассамблею

Политика

Педро Аграмунт, фото novostink.ru

Глава ПАСЕ впервые признал, что возвращение россиян в Ассамблею – это его личное желание

Вчера, 21:21

По его мнению, РФ должна быть на Ассамблее с полными полномочиями

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования