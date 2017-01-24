Новинский: На рассмотрение ПАСЕ будет представлен доклад о наступлении украинской власти на церковь

Политик напомнил, что за последние три года в Украине было захвачено 44 храма УПЦ

Члены украинской парламентской делегации в ПАСЕ, представляющие Оппозиционный Блок, подготовили доклад о вмешательстве украинской власти в дела Украинской православной церкви, а также о "возмутительных" инициативах по языковому вопросу. Об этом заявил народный депутат, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский в Страсбурге 24 января.

"Мы подготовили доклад о нездоровой и очень тревожной ситуации в церковной сфере Украины. Речь идет о попытках вмешательства нынешней власти в церковные вопросы, о попытках поставить крупнейшую концессию – Украинскую православную церковь – вне закона. Это касается и давления на священнослужителей, и внесения законопроектов, дискриминирующих УПЦ", – отметил Вадим Новинский.

Политик напомнил, что за последние три года в Украине было захвачено 44 храма УПЦ, а священнослужители неоднократно подвергались унижениям и избиениям. "Все это делается под прикрытием патриотических лозунгов. В конечном итоге это может привести к тяжелейшим последствиям, вплоть до религиозной войны", – отметил народный депутат.

По его словам, вниманию делегатов ПАСЕ будет представлен доклад по назревающему в Украине расколу по языковому вопросу.

"Недавняя инициатива некоторых депутатов об изменениях в языковой сфере вызывает недоумение и возмущение. Вместо того, чтобы искать компромиссы и формулу мира, вместо того, чтобы попытаться преодолеть раскол в обществе, они еще больше раскалывают нашу страну. А ведь история показывает, что любое грубое вторжение в гуманитарную сферу приводит к тяжелейшим последствиям. К таким вопросам нужно подходить очень осторожно. Нужно всячески оберегать хрупкий межконфессиональный и языковой мир в стране", – подчеркнул Вадим Новинский.

Напомним, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы стартовала 23 января. Обсуждение украинского вопроса запланировано на среду, 25 января.