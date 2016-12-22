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Новинский вошел в состав делегации ПАСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7820/77_main.1482413890.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/77_tn.1482413890.jpg Политика Скандальный политик заменил своего сопартийца Дмитрия Шпенова, и теперь будет представлять Украину в европейской организации

Новинский вошел в состав делегации ПАСЕ

Сегодня, 15:34

Скандальный политик заменил своего сопартийца Дмитрия Шпенова, и теперь будет представлять Украину в европейской организации

Вадим Новинский. Фото: http://nahnews.org/
Вадим Новинский. Фото: http://nahnews.org/

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский вошел в состав украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместо своего сопартийца Дмитрия Шпенова.

Так, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в составе делегации Украины в ПАСЕ произошли изменения.

"В составе делегации Украины в ПАСЕ произошли изменения. Вместо Светланы Залищук в делегацию вошел Константин Усов (БПП), вместо Дмитрия Шпенова – Вадим Новинский (Оппоблок)", – написал он в Facebook.

В свою очередь нардеп Светлана Залищук также подтвердила эту информацию на своей странице в соцсети.

"Украинская делегация ПАСЕ пополнилась фигурантом расследования прокуратуры Вадимом Новинским с "Оппоблока". Такое решение поддержал Комитет ВР по иностранным делам. Вместе с тем меня и МустафуНайема окончательно решением Комитета исключили из делегаций ПАСЕ и НАТО", – написала политик.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.

Напомним, 8 декабря Верховная Рада 228 голосами лишила неприкосновенности депутата от Оппозиционного блока Вадима Новинского из-за дела по похищению митрополита УПЦ МП Александра Драбинко. Парламент дал согласие на привлечение бизнесмена к уголовной ответственности.
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Источник:

"Сегодня"

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