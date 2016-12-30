Новые санкции США против России: почему Трамп может отменить часть мер против Кремля

Дональд Трамп может отменить санкции против России, сообщили вчера некоторые американские СМИ сразу после публикации расширенного санкционного списка против Кремля в ответ на хакерские атаки в середине июня. В Белом доме считают, что российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, в том числе получив доступ к информации о новоизбранном президенте Дональде Трампе. В ответ на это США выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и закрывают две дипломатические миссии России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Также в санкционных списках Минфина США оказались сотрудники ГРУ и ФСБ РФ. Под санкции попали даже загородные резиденции при посольстве РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. В ответ Москва предложила выдворить 35 американских дипломатов, правда от контактов с Белым Домом отказалась. По мнению экспертов, Кремль ждет прихода к власти Дональда Трампа, который может отменить часть антироссийских санкций. А помочь в этом Трампу могут давние друзья России – новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон и возможный будущий советник президента Генри Киссинджер.

За неделю до официального расширения антироссийских санкций о предстоящем "новогоднем подарке" сообщали американские и европейские авторитетные издания со ссылками на свои источники в американских дипкругах. По данным CNN, планировалось расширение уже действующих санкций и введение мер на дипломатическом уровне. Также издание отмечало, что Вашингтон намерен прибегнуть и к некоторым секретным мерам. The Washington Post сообщала, что введение санкций завершит дебаты о применении прошлогоднего указа, позволяющего расширить полномочия президента США для реагирования на кибератаки из-за границы.

Правда, ни СМИ, ни эксперты даже не предполагали, что санкции будут настолько кардинальными. Сами действия Вашингтона назвали "прощальным подарком уходящей Администрации Барака Обамы Владимиру Путину". Так США объявили персонами нон-грата 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они должны покинуть страну в течение 72 часов (то есть, к полудню воскресенья по Вашингтону). А так как в канун Нового года билетов на популярные авианаправления практически нет, дипломатам придется очень потрудиться, чтобы покинуть Штаты в указанные сроки. Правда, в СМИ появилась и версия, что билеты на самолеты есть, но дипломаты отказываются лететь эконом-классом. Закрываются и две дипломатические миссии России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Также обнародованные Минфином США санкции касаются шести человек и пяти ведомств, в том числе и ФСБ России. В санкционном списке – начальник ГРУ Игорь Коробов, его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов, один из первых заместителей главы ГРУ Игорь Костюков, хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев, которые уже давно объявлены в международный розыск. ФБР подозревает их в вымогательстве, компьютерных взломах, хищении личных данных и других видах мошенничества.

Это уже 17-я волна американских санкций против России. Впервые к ограничительным мерам Штаты прибегли 4 марта 2014 года в ответ на аннексию Крыма: США заморозили сотрудничество с Россией в инвестиционных и военных сферах. Большой удар по российской экономике нанесли санкции, введенные с июля по сентябрь 2014-го в ответ на российскую военную агрессию на украинском Донбассе. Тогда в санкционные списки попали: "Роснефть", "Новатэк", "Внешэкономбанк", "Газпромбанк", "ВТБ Банк", "Газпром", "Лукойл", "Транснефть", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз" и другие. Попавшим под санкциям российским инвестиционным компаниям, банкам, нефте- и газодобывающим компаниям закрыли доступ к американскому рынку капитала и остановили все программы поддержки со стороны Мирового банка.

За два с половиной года США несколько раз расширяли так называемые черные списки персональных санкций. В их числе – представители боевиков так называемых "ДНР"/"ЛНР", бывшей украинской "злочинной влади", причастные к аннексии Крыма и разжиганию войны на Донбассе. Вводили Штаты санкции и против лиц, причастных к контактам с сирийским правительством и государственными институтами, которые США объявляли незаконными, а также расширяли санкционный список за сбитый малайзийский Boeing-777 на востоке Украины 17 июля 2014 года.

Но даже расширение американских санкций в сентябре этого года (в списки попали еще 86 российских компаний) не подняло такую волну критики со стороны Кремля, как вчерашние санкционные списки против сотрудников ГРУ, ФСБ, дипломатов и хакеров, причастных, по версии США, к кибератакам. В МИД РФ уже пригрозили выслать из страны 35 американских дипломатов: 31 сотрудника посольства США в Москве и 4-х дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Также предварительно известно, что Россия может закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой обучаются дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады. Также может быть закрыт дом отдыха американского посольства в Серебряном Бору.

По словам Барака Обамы, Россия не только влияла на президентские выборы с помощью кибератак, но и осуществляла беспрецедентное давление на американских дипломатов в Москве. "Давление осуществляли сотрудники спецслужб и полиции, что не могло остаться без ответа. Представленный общественности пакет – это еще не весь ответ России за ее деятельность. Будут еще и непубличные действия, которые станут применяться тогда, когда это будет необходимо", – заявил американский президент.

По словам бывшего посла США в Украине Джона Хербста, важно, чтобы эти непубличные действия против России были достаточно сильными, так как сам по себе обнародованный санкционный список – недостаточная, по его мнению, ответная мера на российские хакерские атаки. "Администрация Обамы, наконец, санкционировала Россию за ее кибератаки против США. Санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из разведслужб и российских фирм – четкий сигнал Москве, что подобного рода атаки не будут приняты. Тем не менее, сами по себе эти шаги недостаточны. Администрация сказала, что часть их ответных мер не будет опубликована. Важно, чтобы этот секретный ответ был достаточно сильным, чтобы удержать Кремль от будущего кибервреда против США и наших союзников", – сказал "Сегодня.ua" Джон Хербст.

Профессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси) Александр Мотыль в беседе "Сегодня.ua" назвал действия Барака Обамы своевременными и правильными. Но, по его словам, велика вероятность того, что после инаугурации Трамп может отменить часть санкций против России. "Обама правильно делает говоря о расширении санкций, но окончательный эффект этих санкций наверное будет символичным, поскольку можно ожидать, что Трамп отменит санкции. Что он может сделать, подписав так называемый "executive order" (документ имеет силу закона – Авт.) Другое дело, что "демократы" и определенные "республиканцы" будут требовать за это высокую цену, отказываясь одобрить определенных кандидатов на министерские должности (к примеру, Рекса Тиллерсона – будущего госсекретаря США), если Трамп будет хотеть отмены (санкций – Авт.). Чем это закончится, никто не знает, но очень вероятным является то, что, по крайней мере, определенная часть санкций будет отменена. Если США такое сделают, можно ожидать подобную реакцию в Европе", – считает Александр Мотыль.

Ранее в Госдепе обещали, что антироссийские санкции будут действовать вплоть до возвращения Крыма Украине. Но уже вчера после официального заявления о расширении санкций чиновники Обамы не исключили, что новый президент США может разрешить вернуться изгнанным российским дипломатам и отменить часть других антироссийских санкций. К тому же, накануне оглашения новых санкционных списков Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о расширении санкций. "Нам лучше подумать о том, что происходит с нашей жизнью. Компьютеры серьезно осложнили нашу жизнь. Вся компьютерная эпоха превратила нынешнюю ситуацию в такую, при которой никто не представляет, что происходит. У нас множество других проблем, над которыми стоит подумать. Но, боюсь, у нас нет той безопасности, которая нам нужна", – сказал Трамп, находясь во Флориде, в ответ на просьбу прокомментировать намерения ввести новые санкции против РФ.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, признание Дональдом Трампом российских хакерских атак означало бы признание того факта, что он нечестно победил на выборах. По данным некоторых экспертов и СМИ, российские хакеры, возможно, действовали в интересах Трампа, взламывая базу данных Демократической партии. По информации авторитетных американских и европейских изданий, помочь Трампу в отмене санкций против России могут новый госсекретарь Рекс Тиллерсон и будущий возможный советник президента, экс-госсрекретарь Генри Киссинджер.

Тиллерсон – экс-глава нефтегазовой корпорации Exxon Mobil, кавалер российского ордена Дружбы, врученного лично Владимиром Путиным, много лет работал с Россией и выступал за отмену санкций. Киссинджер, по данным издания Politico, – один из немногих американцев, с которым любит поговорить Путин. Президент РФ поддерживал теплые отношения с экс-госсекретарем США, даже когда отношения Москвы и Вашингтона испортились. В вопросе Украины Киссинджер настаивал, что она не должна присоединяться к Западу. "Украина должна быть включена в структуру европейской и международной архитектуры безопасности таким образом, чтобы она стала мостом между Россией и Западом, а не стала на чью-то сторону", – говорил Киссинджер.

По мнению Джона Хербста, сейчас мы можем только догадываться, какой будет санкционная политика Администрации Трампа против России. "Кроме того, мы можем только догадываться, какое влияние, если таковое имеется, будет оказывать Генри Киссинджер в Администрации Трампа. Пока в ходе избирательной кампании Трамп говорил наивные вещи о России, большинство его назначенцев в секторе национальной безопасности имеют четкое представление об опасности ревизионистской политики Путина в Евразии. Единственное исключение – Рекс Тиллерсон, его взгляды неизвестны", – сказал "Сегодня.ua" Джон Хербст.

Американский политолог Александр Мотыль напротив считает, что Киссинджер будет советником нового президента США. Его мысли о России, Украине, наверное, существенно не отличаются от позиции Трампа, Флина (советник Трампа, бывший руководитель военной разведки США Майкл Флин – Авт.), Тиллерсона, поэтому его вклад будет символическим – присутствие Киссинджера будет придавать политике Трампа определенную солидность, легитимность. "Кажется, подчеркиваю, никто ничего точно не знает, будет ли Трамп искать какое-то сближение с Россией. Вполне возможно, что Трамп готов признать присоединение Крыма и поставить Украину перед тяжелым выбором: или как-то приспосабливаться к американо-российскому договору, или попасть в полную изоляцию и остаться один на один с Москвой. Поэтому Киев должен серьезно подумать о своих стратегических приоритетах. Что важнее: выживание и консолидация демократии и реформ или воссоединение с Крымом и оккупированным Донбассом? Условная поддержка США и Запада или "горячая" поддержка России? Бесконечная война или плохой мир? За что должны умирать украинцы – за Луганск или Киев? В этом ключе приход к власти Трампа будет иметь одно позитивное последствие для Украины – заставит принять тяжелые решения по поводу своей дальнейшей судьбы", – подытожил Мотыль.