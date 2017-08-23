Новые переговоры по Донбассу в Минске: у Кучмы сообщили итоги

Вчера, 19:02

Стороны договорились о бессрочном прекращении огня


Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) на встрече в Минске 23 августа поддержала введение режима бессрочного прекращения огня на Донбассе с полуночи 25 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров Нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года", – заявила она.

По словам Олифер, "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня".

С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату.

"Мы настойчиво требуем от ОРДЛО прекратить агрессию и угрозы по отношению к наблюдателям миссии и наказать на территории ОРЛО виновных в гибели сотрудника СММ ОБСЕ в апреле 2017 года", – рассказала пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщила Олифер, освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы Трехсторонней контактной группы.

"Этот процесс (освобождение незаконно удерживаемых украинцев – Ред.) остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе", – рассказала пресс-секретарь Кучмы.

Напомним, ранее Грызлов озвучил позицию России по новому перемирию на Донбассе.
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"Сегодня"

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