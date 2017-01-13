Новый губернатор Одесской области Степанов: что мы о нем знаем

С декабря 2011 года Максим Степанов работал руководителем Полиграфического комбината "Украина", который изготавливает бланки официальных документов

Президент Украины Петр Порошенко вчера представил главу Одесской областной государственной администрации. Им стал руководитель Полиграфического комбината "Украина" Максим Степанов.

Новоназначенному губернатору Одесской области 41 год. Кандидат экономических наук, имеет два высших образования. В 1998 году он получил специальность "Лечебное дело" в Донецком национальном медицинском университете, а в 2004-м окончил Киевский национальный экономический университет.

Согласно официальной биографии в с 1999 по 2003 год Максим Степанов работал на предприятиях различных отраслей экономики Украины. По данным СМИ, в это время он занимал пост замгендиректора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", а в следующие два года – замгендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече".

В 2003-2004 был первым заместителем председателя главы Государственной налоговой администрации в Киеве, а с 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО "Республиканский правовой союз".

В последующие несколько лет, с 2008 по 2010 год, Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации при губернаторе Николае Сердюке.

Как пишет издание "Южный курьер", на должности первого заместителя Степанов тянул на себе основную часть забот об экономике области. В Одесской ОГА его вспоминают как грамотного специалиста, хорошего организатора и эрудированного руководителя. Когда к власти пришел Виктор Янукович, Степанов был уволен вместе с Сердюком.

После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

С декабря 2011 года он работает на должности руководителя Полиграфического комбината "Украина", который изготавливает бланки официальных документов (паспорта, трудовые и медицинские книжки, удостоверения, документы об образовании, лицензии, страховые полисы, товарно – транспортные накладные, больничные листы и др.).

По информации Радио Свобода, Максим Степанов имеет общий бизнес с миллиардером, олигархом Леонидом Юрушевым.

Так, согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов имеет долю в размере 61% в ООО "Республиканский правовой союз". Другим учредителем компании является Леонид Юрушев, который имеет 30%. Третьим учредителем и директором фирмы является Игорь Степанов, родной брат победителя конкурса на должность главы Одесской ОГА. Уставный фонд ООО "Республиканский правовой союз" составляет 4 миллиона гривен.

По данным одесских СМИ, впервые фамилия Максима Степанова в качестве возможной кандидатуры на пост одесского губернатора прозвучала еще два года назад, осенью 2014 года, когда существовала вероятность, что Игорь Палица (в то время занимал пост главы Одесской ОГА) предпочтет мандат нардепа тяжелой работе главы обладминистрации. Однако тогда Палица остался на занимаемой должности.

Уже после отставки Михеила Саакашвили в ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации. В финал отбора на вакантную должность вышли пять кандидатов: Сергей Мазур, Александр Остапенко, Максим Степанов, Юрий Чижмарь и Артем Ващиленко.

Конкурс выиграл Максим Степанов, а второе место занял мэр Балты Сергей Мазур.