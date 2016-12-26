Нужно взять в экономическую блокаду оккупированные районы Донбасса – советник главы МВД

В то же время, по словам Шкиряка, жители этих территорий должны иметь возможность приезжать в Украину

Советник министра МВД Зорян Шкиряк выступает за полное прекращение коммерческих отношений с временно оккупированными районами Донбасса, сообщает "112 Украина".

"Лично я – за экономическую блокаду. Я имею в виду за прекращение любых коммерческих отношений с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Коммуникации людей (это не касается – Ред.) – это будет неправильно. Там остается большое количество патриотов. Безусловно, они в меньшинстве, но они там есть. Они должны иметь возможность приезжать в Украину", – отметил он.

Ранее Шкиряк отметил, что на любых разговорах о возможности заключения перемирия на Донбассе нужно ставить точку, поскольку режим прекращения огня не соблюдается.