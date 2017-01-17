О чем договорился Порошенко на форуме в Давосе (видео)

Финансовая помощь со стороны Швейцарии, заинтересованностью в сотрудничестве со стороны Китая. Таковы итоги первого дня Всемирного экономического форума в Давосе для Украины. Делегацию возглавил президент Петр Порошенко. Всего же на мероприятии – более трех тысяч участников.

Основатель форума в Давосе Клаус Шваб не скрывает беспокойства: слишком много в мире неопределенности. 20 лет назад он был уверен, что свободная международная торговля сделает мир лучше. Сейчас – сомневается.

"Наша встреча проходит во время большой путаницы. И все мы здесь собрались для того, чтобы устранить причины общего беспокойства. Надеюсь, каждое действие будет совершаться в этом направлении", – сказал Каус Шваб, основатель Всемирного экономического форума.

Скепсис понятен: за это время самые богатые люди планеты -приумножили состояние. У восьми крупнейших толстосумов Земли столько же денег, сколько у трех с половиной миллиардов беднейших жителей планеты. Это без малого полтриллиона долларов. Уменьшить эту финансовую пропасть несложно, считают эксперты. Богачи лишь должны заплатить все налоги.

"Многие миллиардеры не платят налогов, пользуются налоговыми гаванями. Но они должны больше помогать обычным людям. Тратить деньги на школы, а не на суперяхты", – считает Макс Лоусон, политический советник организации Oxfam.

Но чтобы решать эти проблемы – нужно желание, а в поведении лидеров многих государств читается попытка отстраниться. К примеру, новоизбранный президент США Дональд Трамп на встречу не приехал, как и лидеры Германии, Франции и Италии. Но впервые за много лет зимний курорт почтил своим присутствием президент Китая. А ведь именно он – по прогнозам экспертов – скоро сравняется в экономической мощи с Соединенными Штатами.

В свою очередь, Поднебесная заинтересована в Украине: Петр Порошенко стал одним из немногих лидеров, которые смогли встретиться с китайским руководством. Что обсуждали – рассказал после встречи.

"Направления китайских инвестиций в Украину, участие в приватизации, создании совместных технологических проектах в различных отраслях: от сельского хозяйства заканчивая машиностроением, от энергетики и заканчивая логистикой и инфраструктурой", – сказал Петр Порошенко, президент Украины.

Гарант также пообщался со швейцарской коллегой. По итогам встречи стало известно: до конца января Швейцария предоставит Украине финансовую помощь.

"Украина получит 100 миллионов долларов – они поступят на счета Национального банка – финансовой помощи от швейцарской конфедерации, направленной на поддержку Украины", – уточнил Порошенко.

Договорился Порошенко и о встрече с Дональдом Трампом – но не сегодня, а гораздо раньше. Судя по сообщению Администрации президента в Твиттере, Порошенко стал одним из первых лидеров, которому Трамп позвонил сразу после выборов.

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