О чем договорились Порошенко и Трамп

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель украинского президента Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией, – отметил Цеголко.

По его словам, собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. "Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", – отметил он.

Также сообщается, что президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. "Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", – добавил Цеголко.

Во время разговора также были обсуждены предстоящий визит президента Петра Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что начались переговоры Порошенко и Трампа.