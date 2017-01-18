По его словам, важно, чтобы США защищали основной принцип, что большие страны не могут взять и завоевать маленькие страны

Президент США Барак Обама ожидает, что у России и Украины будут сильные отношения, страны объединяет история и культура. Об этом Обама сообщил в ходе итоговой пресс-конференции, передает телеканал "112 Украина".

"Что касается ядерного оружия. Во время моего первого президентства, мы договорились о сделке по сокращению ядерных запасов, как России, Украины, США. Я пошел дальше, но Россия не захотела продолжать переговоры. Если избранный президент Трамп сможет перезапустить эти переговоры, я думаю, что есть достаточно большая вероятность того, что страны сократят свои запасы. И также не стоит забывать о планах нераспространения ядерного оружия. Я надеюсь, что они продолжатся", – сказал Обама.

Он добавил: "Но важно помнить, что причина, почему были введены санкции против России, связана с действиями России в Украине. И важно, чтобы США защищали основной принцип, что большие страны не могут взять и завоевать маленькие страны. Я ожидаю, что у России и Украины будут сильные отношения… Их объединяет история и культура. И это является хорошим примером, что Америка должна продолжать играть, это касается ценностей, то ли прав человека, то права женщин, то свободы прессы".

Ранее Президент США заявил, что конструктивные интересы с Россией всегда были в интересах Вашингтона, и в начале своего срока он пытался работать с Москвой. Однако когда Путин вернулся на пост президента РФ, усилилась антиамериканская риторика и изменился подход к международной риторике.