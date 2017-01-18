Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Обама ожидает, что у России и Украины будут сильные отношения http://www.segodnya.ua/img/article/7896/5_main.1484770620.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/5_tn.1484770620.jpg Политика По его словам, важно, чтобы США защищали основной принцип, что большие страны не могут взять и завоевать маленькие страны

Обама ожидает, что у России и Украины будут сильные отношения

Сегодня, 22:16

По его словам, важно, чтобы США защищали основной принцип, что большие страны не могут взять и завоевать маленькие страны

Барак Обама, фото AFP
Барак Обама, фото AFP

Президент США Барак Обама ожидает, что у России и Украины будут сильные отношения, страны объединяет история и культура. Об этом Обама сообщил в ходе итоговой пресс-конференции, передает телеканал "112 Украина".

"Что касается ядерного оружия. Во время моего первого президентства, мы договорились о сделке по сокращению ядерных запасов, как России, Украины, США. Я пошел дальше, но Россия не захотела продолжать переговоры. Если избранный президент Трамп сможет перезапустить эти переговоры, я думаю, что есть достаточно большая вероятность того, что страны сократят свои запасы. И также не стоит забывать о планах нераспространения ядерного оружия. Я надеюсь, что они продолжатся", – сказал Обама.

Он добавил: "Но важно помнить, что причина, почему были введены санкции против России, связана с действиями России в Украине. И важно, чтобы США защищали основной принцип, что большие страны не могут взять и завоевать маленькие страны. Я ожидаю, что у России и Украины будут сильные отношения… Их объединяет история и культура. И это является хорошим примером, что Америка должна продолжать играть, это касается ценностей, то ли прав человека, то права женщин, то свободы прессы".

Ранее Президент США заявил, что конструктивные интересы с Россией всегда были в интересах Вашингтона, и в начале своего срока он пытался работать с Москвой. Однако когда Путин вернулся на пост президента РФ, усилилась антиамериканская риторика и изменился подход к международной риторике.
США, президент, Обама, пост, отношения, страны, рф, история, президент США

Вы сейчас просматриваете новость "Обама ожидает, что у России и Украины будут сильные отношения". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Обама об атаках хакеров РФ: Наши враги существуют

Сегодня, 22:05

Президент США рассказал о ситуации вокруг российских кибератак и WikiLeaks

Политика

Барак Обама. Фото: AFP

Обама: Вторжение России в Крым стало пиком ухудшения отношений РФ и США

Сегодня, 21:56

Большие страны не должны давить меньшие государства, подчеркнул американский президент

Мир

Прямая трансляция прощальной пресс-конференции Барака Обамы

Сегодня, 21:15

Уходящий с поста президента США Барак Обама проведет свою итоговую пресс-конференцию

Мир

Семейство Барака Обамы. Фото: AFP

Барак и Мишель Обама станут соседями Иванки Трамп

Сегодня, 18:04

Супруги выбрали дом площадью 8,2 тыс. кв. футов, в котором есть девять спален

Мир

Владимир Путин и Барак Обама. Фото: AFP

В Белом доме рассказали, что Обама думает о Путине

Сегодня, 08:58

Уходящий президент США считает российского лидера "практичным человеком"

Люди

Мишель Обама в фотосессии Vogue

ТОП-10 сильных цитат Мишель Обамы

Сегодня, 08:17

Вчера первая леди США отметила свой 53-й день рождения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.